Αθλητικά

“Όρθια” η Λαμία στον Βόλο

Βαθμό - "οξυγόνο" πήραν οι Φθιώτες στο Πανθεσσαλικό.

Η Λαμία άξιζε τη νίκη κι είχε τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό. Έχασε τις περισσότερες ευκαιρίες, είχε δοκάρι (Αραμπούλι 21΄) και με γκολ του Ντέλετιτς (52΄) πήρε το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) – Ο Βόλος κόντρα στη ροή του ματς προηγήθηκε με τον Δουβίκα (51΄) ωστόσο κινήθηκε σε χαμηλές στροφές και δεν εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή μετά την αποβολή του Ντέλετιτς στο 68΄.

Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν στο παιχνίδι προερχόμενοι από δύο σερί ήττες και έψαχναν τη νίκη προκειμένου να διατηρηθούν σε τροχιά εξάδας.

Στην αντίπερα όχθη, οι Φθιώτες πήγαν στο Βόλο έχοντας μόλις πέντε πόντους στο σακούλι και ως ουραγοί της βαθμολογίας είχαν απόλυτη ανάγκη από βαθμολογικό…οξυγόνο.



Στο α΄ημίχρονο έγινε ανοιχτό παιχνίδι με αρκετά καλό ρυθμό και τους φιλοξενούμενους να έχουν τις μεγάλες φάσεις, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν να τις εκμεταλλευτούν και να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα.



Ένα τετ α τετ του Ρόμανιτς που απέκρουσε σωτήρια ο Κλέιμαν στο 14΄, καθώς και το πλασέ του Αραμπούλι μέσα από την περιοχή που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, ήταν οι πιο κλασικές ευκαιρίες της Λαμίας στο πρώτο 45λεπτο.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πατούσε με μεγάλη συχνότητα την αντίπαλη περιοχή μέχρι το 35΄κι είχε άλλες δύο καλές στιγμές με τους Τζανδάρη (32΄) και Αραμπούλι (34΄).

Ο τεχνικός του Βόλου, Άνχελ Λόπεθ, διακρίνοντας σοβαρές αδυναμίες στο αμυντικό κομμάτι, προχώρησε νωρίς στην πρώτη του αλλαγή ρίχνοντας στο ματς τον Νίνη αντί του Γκρίλο στο 34΄.

Η θεσσαλική ομάδα ισορρόπησε το παιχνίδι, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και απέκτησε καλύτερη λειτουργία στα μετόπισθεν, χωρίς πάντως να΄χει την μεγάλη φάση για γκολ στο α΄ημίχρονο.

Πρώτη απειλή για την εστία του Βόλου στο β΄ημίχρονο και (νέα) σωτήρια απόκρουση του Κλέιμαν έπειτα από βολέ του Μαρτίνεθ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα οι γηπεδούχοι που δεν έβγαζαν ενέργεια κι ένταση στο παιχνίδι τους πήραν το προβάδισμα στο 51΄ .

Ο Δουβίκας με πλασέ στην κίνηση, έπειτα από κόρνερ άφησε…άγαλμα τον Επασί, βρήκε δίχτυα (1-0) και σημείωσε το έκτο φετινό του γκολ.

Οι πανηγυρισμοί των Θεσσαλών δεν κράτησαν ούτε ένα λεπτό, αφού στο…καπάκι σε γρήγορη αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Ντέλετιτς εκμεταλλεύτηκε ασίστ πάσα του Καραμάνουν και νίκησε στο τετ α τετ τον Κλέιμαν (1-1).

Ο Κροάτης διαιτητής, Ιβάν Μπέμπεκ πήγε στο VAR προκειμένου να τσεκάρει αν στο ξεκίνημα της φάσης υπήρξε επιθετικό φάουλ του Ρόμανιτς στον Ντεντάκη κι (ορθώς) έδειξε σέντρα και κατακύρωσε το γκολ.

Η Λαμία έμεινε με 10 παίκτες στο 68΄λόγω αποβολής του Ντέλετιτς. Ο Μπέμπεκ έκρινε πως ο παίκτης της Λαμίας απλώνοντας το χέρι του χτύπησε στο πρόσωπο τον Φεράρι και του έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα εν μέσω έντονων διαμαρτυριών από πλευράς του Σέρβου μεσοεπιθετικού.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα και τους 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ στο 78΄όταν ο Σκόνδρας που βρέθηκε απέναντι από τον Κλέιμαν πλάσαρε από θέση βολής, με τον Μήτογλου να βάζει την τελευταία στιγμή την προβολή και να διώχνει σωτήρια.

Το παιχνίδι βάδιζε σε τεντωμένοι σχοινί στην τελική ευθεία του. Ένα ευθύβολο σουτ του Ριένστρα (79΄) έδιωξε δύσκολα ο Επασί, ενώ στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι με την ζυγαριά να ισορροπεί στη μέση στο φινάλε και τον Μπα να χάνει τρομερή ευκαιρία στο 92΄απέναντι από τον Κλέιμαν να δώσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους..

Οι δύο ομάδες έφυγαν με το βαθμό από το γήπεδο και βάση εικόνας και ευκαιριών η Λαμία έχει σοβαρότερους λόγους να αισθάνεται αδικημένη από το τελικό αποτέλεσμα, αφού υπήρξε ανώτερη στο χορτάρι ακόμα κι όταν βρέθηκε να παίζει με 10 παίκτες.

Ο ρέφερι Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία) έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ντέλετιτς για άπλωμα του χεριού και χτύπημα στο πρόσωπο του Φεράρι και απέβαλε τον Σέρβο μεσοεπιθετικό της Λαμίας στο 68΄. Έδειξε κίτρινη κάρτα στους Μήτογλου, Σάντσες, Κρητικό.

Οι συνθέσεις

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Φεράρι, Μήτογλου, Σάντσες, Γκρίλο (34΄Νίνης), Ριένστρα, Μπαριέντος (84΄Κρητικός), Ρενάτο, Περέα (46΄Ντεντάκης), Μπαρτόλο (67΄Μαρτίνες), Δουβίκας.

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Μαρτίνεθ, Σκόνδρας, Μπεχαράνο, Τζανδάρης (65΄Μπιάρνασον), Τιρόνε (46΄Καραμάνος), Ρόμανιτς (90΄Προβυδάκης), Ντέλετιτς, Αραμπούλι (65΄Μπα).