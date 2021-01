Κοινωνία

Καταγγελία φοιτήτριας για παρενόχληση από τον καθηγητή της

Η Σοφία Μπεκατώρου έγινε η αφορμή για να ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου». Η καταγγελία της φοιτήτριας Γεωλογίας και η αντίδραση του Κώστα Παπαζάχου.

Μία φοιτήτρια του ΑΠΘ έκανε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από τον καθηγητή της, με αφορμή την κατάθεση της Σοφίας Μπεκατώρου, που έδωσε δύναμη σε πολλές γυναίκες, επώνυμες και μη, να μιλήσουν για την κακοποίηση που έχουν υποστεί.

Η νεαρή φοιτήτρια του Γεωλογικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συγκλονίζει, καθώς η παρενόχλησή της ξεπερνά, σύμφωνα με την καταγγελία της, το σεξουαλικό κομμάτι και φτάνει στην απόρριψή της σε μάθημα.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανάρτηση η γυναίκα, μετά το «όχι» που είπε στον καθηγητή της, εκείνος την «έκοβε» στο μάθημά του, με αποτέλεσμα να καταφέρει να πάρει το πτυχίο της το 2016, όταν ο κατηγορούμενος καθηγητής πήρε σύνταξη.

«Με αφορμή μια καταγγελία από μια αθλήτρια ανοίγουν στόματα που έκλειναν για πολλά πολλά χρόνια. Αυτή η σιωπή έκλεινε μαζί της πόνο, απογοήτευση, κατεστραμμένα όνειρα, και ένα μεγάλο γιατί. Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση από γνωστό καθηγητή της σχολής μας (σ.σ. Γεωλογικό ΑΠΘ) ο οποίος δεν μου πέρασε ποτέ το μάθημά του αν και το είχα δώσει τουλάχιστον δέκα φορές. Έκανα καταγγελία στον τότε πρόεδρο της σχολής ο οποίος ήθελε να με βοηθήσει αλλά μου είπε ότι προσπάθησαν και άλλες φοιτήτριες αλλά δεν κατάφεραν κάτι. Το αποτέλεσμα ήταν να εγκαταλείψω τη σχολή μέχρι το 2016 που έμαθα ότι ο εν λόγω «καθηγητής» επιτέλους συνταξιοδοτήθηκε. Με μεγάλη χαρά ξαναξεκίνησα να διαβάζω και τελείωσα τη σχολή. Σήμερα έχω πτυχίο και μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική διαχείριση και εκπαίδευση. Αυτός ο «άνθρωπος» μου στέρησε την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, μου εγκατέστησε τον φόβο στην ψυχή μου και με έκανε να μην πιστεύω στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη πως δεν είμαι η μόνη που υπέστη τέτοια ταπείνωση. Καταθέτω την ψυχή μου με πλήρη επίγνωση των συνεπειών και είμαι στη διάθεση για περισσότερες πληροφορίες και ενέργειες», σημειώνει στην ανάρτησή της.

Παπαζάχος: Δεν θα σταματήσω μέχρι να λάμψει η αλήθεια

Ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, σχολιάσε την καταγγελία, ζητώντας να έρθουν στο φως κι άλλες ανάλογες, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή τους του να εξετάσει το θέμα εξονυχιστικά.

‘Όπως είπε στο GRTimes.gr, είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοιες καταγγελίες και υποσχόμενος ότι θα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία ώστε το θέμα να φτάσει όχι μόνο στις πρυτανικές αρχές, αλλά και στη Δικαιοσύνη, κάλεσε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να επικοινωνήσουν μαζί του, αν είχαν ανάλογες εμπειρίες.

«Όταν διαπιστώνεις κάτι τέτοιο εκ των υστέρων, είναι λογικό να νιώθεις ενοχή. Έχω έναν και μοναδικό σκοπό. Να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθούν τα άτομα. Δε θα σταματήσω. Θα κάνω οτιδήποτε περνάει απ’ το χέρι μου, ακόμα και αν οι εν λόγω πράξεις έχουν ποινικώς παραγραφεί. Η ηθική αποκατάσταση σε τέτοιου είδους ζητήματα, είναι το σημαντικότερο», ξεκαθαρίζει ο κ. Παπαζάχος.

Πηγή: grtimes.gr