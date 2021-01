Κοινωνία

Ζωή – Νίκος Κωνσταντόπουλος: Πολλή δύναμη στο δύσκολο αγώνα της Σοφίας Μπεκατώρου

Η ανακοίνωση της νομικής ομάδας για την εκπροσώπηση της Ολυμπιονίκη.

Δεν θα εκπροσωπήσουν τελικά την Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσή τους, στην οποία ωστόσο δεν εξηγούνται οι λόγοι.

«Αργά χθες το βράδυ πληροφορηθήκαμε ότι η Ολυμπιονίκης κα Σοφία Μπεκατώρου δεν επιθυμεί να συνεχισθεί η εκπροσώπησή της από την νομική ομάδα των Ζωής Κωνσταντοπούλου και Νίκου Κωνσταντόπουλου.

Βασική πρόθεση και ελπίδα της υπεράσπισης ήταν να ξεσκεπαστεί συνολικά για τη χώρα ένας κύκλος υποθέσεων εκμετάλλευσης και κακοποίησης, που αφορά νέες και νέους, και που εκτείνεται εντός και εκτός αθλητισμού.

Ευχόμαστε την κα Μπεκατώρου πολλή δύναμη στον δύσκολο αγώνα να αλλάξουν τα πράγματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νίκος Κωνσταντόπουλος».