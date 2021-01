Πολιτική

Τουρκικό ΥΠΕΞ: προκλητικές οι δηλώσεις Ιερώνυμου

Η Άγκυρα κάνει λόγο για ισλαμοφοβία και επιχειρεί να συνδέσει τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου με την επικείμενη έναρξη των διερευνητικών συνομιλιών, Ελλάδας – Τουρκίας.

Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου, ο οποίος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων, ότι «το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι θρησκεία αλλά πολιτικό κόμμα και είναι οι άνθρωποι του πολέμου».

Παρά και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στη συνέχεια από την Αρχιεπισκοπή, η οποία σε σχετικό δελτίο Τύπου υπογράμμισε ότι «δεν εννοούσε τίποτε περισσότερο από τη διαστροφή της ίδιας της μουσουλμανικής θρησκείας από μία δράκα ακραίων φονταμενταλιστών, που σπέρνουν τον τρόμο και τον θάνατο σε όλη την Οικουμένη».

Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών:

Αναφορικά με τις δηλώσεις του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος σχετικά με τη θρησκεία μας.

Καταδικάζουμε έντονα τις παράλογες δηλώσεις σχετικά με τη θρησκεία μας, που ανέφερε σε συνέντευξη του σε τηλεοπτικό κανάλι ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Η μεγαλειώδης θρησκεία μας το Ισλάμ, είναι μία θρησκεία που έχει ως θεμέλια τη λογική της ανεκτικότητας και της συμπόνιας, που διασφαλίζουν τη συνύπαρξη διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών.

Όταν στις παγκόσμιες συνθήκες πανδημίας που βιώνει όλος ο κόσμος, υπάρχει ανάγκη για προσπάθειες που αναπτύσσουν ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και ανεκτικότητας, είναι λυπηρό να απευθύνονται κατηγορίες στην ιερή μας θρησκεία.

Όταν οι θρησκευτικοί ηγέτες που πρέπει να υπηρετούν την ειρήνη, σπέρνουν διχόνοια, αυτό συνιστά υπόδειγμα.

Αυτές οι προκλητικές δηλώσεις του αρχιεπισκόπου που εξωθούν την κοινωνία σε εχθρότητα και βία κατά του Ισλάμ, ταυτόχρονα δείχνουν το τρομακτικό επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η ισλαμοφοβία.

Ουσιαστικά αυτές οι κακοήθεις ιδέες είναι και οι αιτίες πίσω από την αύξηση του ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας και της ξενοφοβίας στην Ευρώπη.

Το γεγονός ότι η δήλωση αυτή έγινε σε μία περίοδο πού γίνονται οι προετοιμασίες για τις διερευνητικές συνομιλίες, είναι επίσης σημαντικό και αποτελεί ένα ατυχές βήμα που υπονομεύει τη διαδικασία.