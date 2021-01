Life

Νίκη Μπακογιάννη: η στήριξη στην Μπεκατώρου και η δική της άσχημη εμπειρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αργυρή Ολυμπιονίκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής για την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου και περιέγραψε την δική της εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης.