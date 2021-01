Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αυξήσει σημαντικά τους αριθμούς των εμβολίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην ΚΟ για την πανδημία και τους εμβολιασμούς, τις διερευνητικές με την Τουρκία και τα Rafale. Ο νέος Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας .

Την οικοδόμηση μιας "εθνικής αυτοπεποίθησης" με την οποία αντιμετωπίζει η χώρα τις έως τώρα εξελίξεις, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του, στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας έναν συνοπτικό απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής για το έτος που πέρασε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και εστιάζοντας στην έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, κάλεσε την γείτονα χώρα "να μην έχει ψευδαισθήσεις που πέφτουν στο κενό".

Ο πρωθυπουργός τόνισε συγκεκριμένα ότι "υποδεχόμαστε αυτήν την έναρξη των επαφών μετά από αρκετά χρόνια αφενός με τη σιγουριά του Διεθνούς Δικαίου αφετέρου με την ασφάλεια της άμυνάς μας, και γνωρίζοντας καλά τα επιχειρήματά μας για το μοναδικό θέμα που φέρνει ουσιαστικά μεγάλες εντάσεις στη σχέση μας με τη γείτονα χώρα, τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και με ελπίδες που δοκιμάζονται στο ρεαλισμό αλλά και χωρίς ψευδαισθήσεις που πέφτουν στο κενό".

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραγωγικότητα της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας την προηγούμενη χρονιά, "όχι μόνο από τον αριθμό των νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε συνολικά η Βουλή και ειδικά η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα".

Όπως είπε εξετάζοντας τα στατιστικά στοιχεία, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι "αφιερώσαμε πολύ περισσότερο χρόνο στη συζήτηση των νομοσχεδίων σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό δείχνει, νομίζω, μία διάθεση από πλευράς Κυβέρνησης αλλά και από πλευράς κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να ακούγονται όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις".

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι τον ενδιαφέρει πολύ ο διάλογος και η μετριοπάθεια τα οποία είναι "είναι στοιχεία της πολιτικής μας" επειδή όπως είπε "το ύφος μας μέσα στο κοινοβούλιο παράγει ένα γενικότερο παράδειγμα πολιτικής συμπεριφοράς, το οποίο διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία".

Αναφερόμενος στην ενίσχυση του αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά με την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς των αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία, και εξέφρασε την ελπίδα ότι το προσεχές διάστημα θα ψηφιστεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία η επέκταση των χωρικών υδάτων προς δυσμάς στα 12 μίλια.

"Για πρώτη φορά από το 1947 μεγαλώνει η Ελλάδα ως προς την επικράτειά της" είπε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί και ο ίδιος την στη Βουλή την Τετάρτη, όταν θα συζητείται το σχετικό νομοσχέδιο.

Διαχείριση της πανδημίας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με έμφαση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία και είπε ότι έχουμε επιδείξει καλά επιδημιολογικά δεδομένα τις τελευταίες εβδομάδες, τα οποία επέτρεψαν και στους ειδικούς την Παρασκευή να εισηγηθούν το άνοιγμα του λιανεμπορίου ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο ξεκίνησε σήμερα.

"Αυτό το κρίσιμο στοίχημα πρέπει να το κερδίσουμε όλες και όλοι, με συμπεριφορές υπευθυνότητας και σοβαρότητας. Θα είναι δραματικό εάν αναγκαστούμε να διαχειριστούμε πάλι καταστάσεις συνωστισμών στα καταστήματα, στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους, και πιστεύω ότι θα επιδείξουμε όλοι την απαραίτητη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των ειδικών, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε το λιανεμπόριο με τρόπο οργανωμένο, να στηρίξουμε την οικονομία, να στηρίξουμε τα καταστήματα -ειδικά τα πιο μικρά καταστήματα τα οποία περιμένουν με τόση προσμονή την εποχή των εκπτώσεων- χωρίς αυτή η κίνηση να οδηγήσει σε μία νέα αύξηση των κρουσμάτων" προειδοποίησε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης έως τώρα παραπάνω από 80.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη εμβολιαστεί και ξεκινά και ο δεύτερος κύκλος όσων εμβολιάστηκαν σε πρώτη φάση, ενώ ο ίδιος εμβολιάστηκε σήμερα το πρωί.

"Μπορώ να σας πω ότι τελείωσα ανώδυνα και χωρίς την παραμικρή παρενέργεια" είπε χαριτολογώντας και πρόσθεσε: "Όμως, θέλω να το επαναλάβω, η Ελλάδα είναι έτοιμη να αυξήσει σημαντικά τους αριθμούς των εμβολίων. Είμαστε όμως εξαρτημένοι ακόμα από τον αριθμό των εμβολίων που θα παραλάβουμε από τις εταιρείες μέσω των διαπραγματεύσεων που έχουμε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προφανώς όσο περισσότερα εμβόλια μπορούμε να παραλάβουμε τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσουμε και στη διαδικασία του εμβολιασμού".

Επισήμανε ότι είχε σήμερα συζήτηση στα πλαίσια μίας ομάδας χωρών όπου συνομιλεί με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων εδώ και αρκετούς μήνες και συμφωνήθηκε ότι και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης Πέμπτης πρέπει να τεθεί μετ' επιτάσεως το ζήτημα της όσο το δυνατόν πιο γρήγορης αδειοδότησης του εμβολίου της AstraZeneca, το οποίο -από τη στιγμή που θα αδειοδοτηθεί- θα δώσει σημαντικές ποσότητες εμβολίων που μπορούν να ενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο του εμβολιασμού μας.

Συζητήθηκε επίσης η πρόταση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στους ευρωπαίους ομολόγους του για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού το οποίο θα μπορεί με ενιαίο διευρωπαϊκό τρόπο να αποδεικνύει ποιος έχει εμβολιαστεί και πρόσθεσε:

"Έτσι ώστε να μπορούμε όχι να διαχωρίσουμε τους πολίτες σε δύο κατηγορίες -σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί- αλλά απλά να διευκολύνουμε ταξιδιωτικά αυτούς τους οποίους θα έχουν ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Είναι κάτι το οποίο προφανώς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ενόψει της τουριστικής περιόδου, η οποία θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο".

Αναφερόμενος στην οικονομία και στην προσπάθεια ανάκαμψης είπε ότι μέσα στο 2021 θα εισρεύσουν τα πρώτα 5,5 δισεκατομμύρια από τα 32 δισεκατομμύρια που μας αναλογούν συνολικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόσθεσε ότι αυτό θα συμβεί για τέσσερις πολιτικές αιχμής: Την Πράσινη Μετάβαση, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή και τις Επενδύσεις και τα Μεγάλα έργα.

Τέλος αναφέρθηκε στον πρόσφατο ανασχηματισμό και είπε ότι "θα ήταν λάθος οι αλλαγές αυτές να ερμηνευτούν διαφορετικά από αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή μία ευκαιρία προσφοράς από όλους, χωρίς ποτέ να ξεχνάτε πως τόσο τους παλιούς όσο και τους νέους συνεργάτες μου τους θεωρώ πάντα μόνιμους συμπαραστάτες μου. Όλα τα στελέχη είμαστε στρατευμένοι στην υπηρεσία της χώρας και της παράταξης και η διαθεσιμότητα και η ετοιμότητά μας, συνεπώς, πρέπει να είναι διαρκής".

Ο πρωθυπουργός έστειλε κι ένα μήνυμα εντός του κόμματος και κυρίως εντός της κυβέρνησης:

"Κλείνω με μια ξεχωριστή παρότρυνση, ειδικά σε όσους ανάμεσά μας ασκούν και κυβερνητικά καθήκοντα και ειδικά προς τα νέα στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που αναλαμβάνουν θέσεις Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών αλλά και Υφυπουργών. Κρατείστε ανοιχτή την επαφή σας με τους βουλευτές. Ξέρω πολύ καλά ότι οι υπουργικές υποχρεώσεις είναι πολλές, ο χρόνος είναι λίγος. Όμως οι πρώτες θα μείνουν μετέωρες και ο δεύτερος θα χάνεται άσκοπα αν κινούνται μακριά από τα τοπικά και τα περιφερειακά προβλήματα.

Οι βουλευτές μας μεταφέρουν την εικόνα του κυβερνητικού έργου σε κάθε γωνιά της χώρας. Αλλά είναι και εκείνοι που το εμβολιάζουν με τη φωνή των πολιτών, που είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της κάθε κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, θα κινηθώ και εγώ προσωπικά. Θα συνεχίσω να είμαι πολύ συχνά παρών στη Βουλή. Θα παρακολουθώ στενά -όπως εξάλλου ήδη το κάνω- τη συνεργασία Υπουργών και βουλευτών και την προώθηση όσων σωστών εισηγήσεων καταθέτουν οι δεύτεροι".

Ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι η εισήγησή του για νέος Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο Γιάννης Μπούγας, (σ.σ. εξελέγη ομοφώνως) και η νέα ομάδα κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, θα αποτελείται από τον Γιάννη Βρούτση, τον Θανάση Πλεύρη, την Μαριλένα Σούκουλη, που πλαισιώνουν τον Χρήστο Μπουκώρο.