Αθλητικά

Ξυλοδαρμός 14χρονου στην Ηλιούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων. Μήνυση κατέθεσαν οι γονείς του. Ποιοι και γιατί του επιτέθηκαν.

Ένα περιστατικό απίστευτης αγριότητας με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε, το βράδυ της Κυριακής, στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Ο ανήλικος καθόταν με τον φίλο του, όταν ξαφνικά ομάδα νεαρών τον πλησίασαν και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν επειδή υποστήριζε διαφορετική ομάδα από τη δική τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ανήλικος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ οι γονείς του έχουν καταθέσει μήνυση.

Πηγή: ilioupolinews.gr