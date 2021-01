Life

Τροχαίο Παντελίδη: Ποιος οδηγούσε το μοιραίο βράδυ

Τι απεφάνθη η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Τι γνωστοποίησαν οι δικηγόροι της Φρόσως Κυριάκου και της Μυρσίνης Αρναούτη.

«Όψιμο» έκρινε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τον μάρτυρα που είχε εμφανιστεί και υποστήριζε ότι το μοιραίο βράδυ του τροχαίου δυστυχήματος με θύμα τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του οδηγού βρισκόταν η Φρόσω Κυριάκου και έτσι μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση.

Σε δελτίο Τύπου των δικηγόρων, Χρήστου Άσπρου και Ιωάννη Κωλέττη, οι οποίοι εκπροσωπούν την Φρόσω Κυριάκου και την Μυρσίνη Αρναούτη που επέβαιναν στο όχημα αναφέρεται:

«Σχετικά με την υπόθεση των εντολέων μας κ.κ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ και ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ, την οποία χειριζόμαστε τα τελευταία 5 έτη, είμαστε υποχρεωμένοι να εκδώσουμε το παρόν δελτίο τύπου προκειμένου να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της.

Για την υπόθεση, αυτή, θυμίζουμε ότι είχαν εκδοθεί 2 εισαγγελικές διατάξεις που είχαν απορρίψει όλα τα στοιχεία των μηνυτών μας, και είχαν καταλήξει ότι οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο θανών Παντελής Παντελίδης.

Κατόπιν αίτησης των μηνυτών μας, μετά σχεδόν 5 έτη από το συμβάν ανεσύρθη η υπόθεση από το αρχείο και αξιολογήθηκε μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία η κατάθεση ενός όψιμου μάρτυρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οδηγός στο μοιραίο τζιπ ήταν η Φρόσω Κυριάκου.

Κατόπιν των εκτενών και αναλυτικών εγγράφων εξηγήσεών μας προς τον Κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο ως άνω μάρτυς χαρακτηρίστηκε <<όψιμος>> και ότι η μαρτυρία του δεν συνάδει με το λοιπό αποδεικτικό υλικό και απερρίφθη εκ νέου η έγκληση των μηνυτών μας, δεχόμενος ο Κ Εισαγγελέας ότι οδηγός ήταν ο Θανών Παντελής Παντελίδης.

Κατόπιν προσφυγής των μηνυτών μας στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η διάταξη αυτή του Κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ήταν εσφαλμένη, εξεδόθη εν τέλει νέα διάταξη από την Κ Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, η οποία απέρριψε την προσφυγή των μηνυτών μας και κατάληξε στο συμπέρασμα ότι οδηγός ήταν ο Θανών Παντελής Παντελίδης.

Ηδη δηλαδή, στα 5 αυτά έτη, έχουν επιληφθεί της υπόθεσης αυτής 3 διαφορετικοί Εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν εκδώσει 4 Εισαγγελικές διατάξεις, με τις οποίες κατέληξαν βάσει επιστημονικών συμπερασμάτων και μαρτυριών ότι οδηγός ήταν ο θανών Παντελής Παντελίδης, μη υπαρχόντων ενδείξεων κάν για την παραπομπή των εντολέων μας στο ακροατήριο.

Σήμερα εκκρεμούν στην δικαιοσύνη οι αγωγές αποζημίωσης μας εκ του τροχαίου ατυχήματος καθώς και οι μηνύσεις που έχουμε υποβάλλει εναντίον των μαρτύρων που κατέθεσαν όψιμα στην υπόθεση αυτή, και οι οποίες θα αχθούν μέχρι την τελική ποινική καταδίκη τους, ενώ είναι σαφές ότι θ ασκηθούν και αγωγές αποζημίωσης εναντίον όσων μας έχουν δυσφημήσει μέχρι σήμερα, προσβάλλοντας βάναυσα την τιμή και υπόληψη των εντολέων μας .

Θυμίζουμε τέλος, ότι η δικαιοσύνη είναι κριτής κάθε υπόθεσης, η οποία έχει πλήρη γνώση της κάθε δικογραφίας και κανείς άλλος».