Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: Κάτω από το 4% η θετικότητα των τεστ για κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε για να μείνει ανοιχτή η αγορά και δίνει το πλαίσιο για το πότε μπορεί να ανοίξουν τα σχολεία.

«Τα νούμερα που ακούσαμε χθες –προχθές οφείλονται εν μέρει και στα λίγα τεστ, δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, εξηγώντας ωστόσο ότι, «έχουμε έχουμε σταθερά κάτω από 4% στα θετικά τεστ, ένα από τα καλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη, που επιτρέπει το άνοιγμα του λιανεμπορίου».

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής, ωστόσο, επεσήμανε ότι για να μείνει ανοιχτή η αγορά χρειάζονται τρία πράγματα:

‘Έλεγχοι τήρησης των μέτρων

Καταστηματάρχες και υπάλληλοι να διαφυλάξουν τη σωστή λειτουργία

Οι πολίτες να διατηρήσουμε τα μέτρα: ποτέ δεν φεύγει η μύτη από το μάσκα και τηρώ την απόσταση

Ερωτηθείς για το πότε θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες οι υπόλοιποι μαθητές, εξήγησε πως από το άνοιγμα των νηπιαγωγείων και δημοτικών δεν έχει σημειωθεί αύξηση κρουσμάτων, ενώ για το λιανεμπόριο θα φανεί σε δύο εβδομάδες.

«Θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα», είπε και τόνισε ότι όλα θα ανοίξουν «σιγά -σιγά κι ένα –ένα».

«Δεν υπάρχει δραστηριότητα που να μην προκαλεί αύξηση των κρουσμάτων, αρκεί να είναι ελεγχόμενη. Έτσι, αν δούμε αύξηση, να ξέρουμε ποια δραστηριότητα να απομονώσουμε», συμπλήρωσε σχετικά.

Αναφερόμενος, τέλος, στην καθυστέρηση της παράδοσης εμβολίων, επεσήμανε ότι, «υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην παραγγελία των εμβολίων από την ΕΕ, χαρακτηριστικό είναι ότι οι ΗΠΑ έκαναν παραγγελία από την Pfizer τον Ιούλιο και η ΕΕ τον Νοέμβριο».