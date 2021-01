Πολιτική

Ζέφη Δημαδάμα στον ΑΝΤ1: Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση από κομματικό στέλεχος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ μιλάει για το περιστατικό και προτρέπει τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα, να μιλήσουν.

Για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη, πριν από περίπου 20 χρόνια, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Ζέφη Δημαδάμα. Όπως είπε, παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από κομματικό στέλεχος, μέσα σε ασανσέρ.

Ανέφερα το περιστατικό, προκειμένου να γίνει αφορμή να μιλήσουν περισσότερες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα, εξήγησε η κ. Δημαδάμα.

Οι γυναίκες πρέπει να βρουν τη δύναμη και να μιλήσουν, είπε. «Να σπάσει η σιωπή και να αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

«Ήμουν πολύ φοβισμένη και δεν το κατήγγειλα τότε», δήλωσε η Ζέφη Δημαδάμα. «Σκέφτηκα να αποσυρθώ από την πολιτική», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη σε όσους σπεύδουν να σχολιάσουν “μα, μετά από τόσα χρόνια”, εξήγησε πως η επεξεργασία δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, ειδικά εάν δεν υπάρχει υποστήριξη.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής τόνισε πως πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση των παιδιών, τόσο στα σχολεία όσο και μέσα στην οικογένεια, για το τι είναι σεξουαλική παρενόχληση.