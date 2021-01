Κόσμος

Σαρλ Μισέλ: Απόλυτη προτεραιότητα η επιτάχυνση των εμβολιασμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τους ευρωπαίους ηγέτες, πριν την τηλεδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Της Μαρίας Αρώνη

«Η επιτάχυνση των εμβολιασμών σε ολόκληρη την ΕΕ είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», τονίζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ στην επιστολή του προς τους ευρωπαίους ηγέτες, πριν την τηλεδιάσκεψη που θα έχουν την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, για την αντιμετώπιση του Covid-19 .

« Τα ποσοστά μόλυνσης σε όλη την Ευρώπη και η εμφάνιση νέων, πιο μεταδοτικών μεταλλάξεων του ιού απαιτούν τη μέγιστη προσοχή. Η προοπτική των εμβολιασμών είναι ενθαρρυντική, αλλά πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και να συνεχίσουμε τα τεστ και την ιχνηλάτηση, επιτρέποντας παράλληλα τις διασυνοριακές μετακινήσεις στην ΕΕ.», αναφέρει στην επιστολή του ο Σαρλ Μισέλ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στα κράτη μέλη και θα συζητήσουν τις προοπτικές για τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός.

«Το πιο πιεστικό μας ζήτημα είναι τα εμβόλια», τονίζει ο Σαρλ Μισέλ. «Τα καλά νέα είναι ότι σήμερα έχουμε πρόσβαση σε δύο εμβόλια εγκεκριμένα στην ΕΕ και έχουμε εξασφαλίσει συμφωνίες για τέσσερα άλλα. Η επιτάχυνση του εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει στους ευρωπαίους ηγέτες ποιά είναι η κατάσταση με τους εμβολιασμούς στις χώρες της ΕΕ, τη μελλοντική αύξηση της παραγωγής των εμβολίων και την ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια. Στη συνέχεια οι ευρωπαίοι ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την εφαρμογή των εκστρατειών εμβολιασμού στις χώρες τους.

«Η διαδικασία εμβολιασμού ανοίγει τη συζήτηση για την πιστοποίηση», τονίζει στη συνέχεια ο Σαρλ Μισέλ. «Θα συζητήσουμε την καταλληλότητα μιας κοινής προσέγγισης για την πιστοποίηση, καθώς και, εάν χρειάζεται, υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα πιστοποιητικά».

Τέλος, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για τη συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά τα εμβόλια, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό.