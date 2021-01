Υγεία - Περιβάλλον

Προμαχώνας: Αρνήθηκαν να κάνουν τεστ για κορονοϊό και συνελήφθησαν

Μία οικογένεια συνελήφθη μετά την άρνηση να κάνει τεστ κατά την είσοδο στην Ελλάδα.

Πατέρας και τα δύο του παιδιά συνελήφθησαν στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα Σερρών, επειδή κατά την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος αρνήθηκαν να υποβληθούν σε rapid test, όπως προβλέπεται για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας και εις βάρος των συλληφθέντων(Έλληνες υπήκοοι), σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Επιπλέον καταλογίστηκε στον καθένα διοικητικό πρόστιμο ύψος 5000 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες (67 ετών ο πατέρας, 27 ο γιος και 23 ετών η κόρη του) κρατούνται και οδηγούνται με την αυτόφωρη διαδικασία στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.