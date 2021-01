Πολιτική

Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Κεραμέως για σχολεία και ανώτατη εκπαίδευση

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε την υπουργό Παιδείας. Ποια θέματα συζητήθηκαν. Τι είπε η Ν. Κεραμέως για το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχτηκε νωριτερα σήμερα την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η οποία την ενημέρωσε για το άνοιγμα των σχολείων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Η κ.Κεραμέως παρουσίασε, επίσης, στην Πρόεδρο της Δημοκρατιας τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.

«Στόχος είναι να υπάρξει συνάντηση με τους ειδικούς για την επαναλειτουργία γυμνασίων και λυκείων. Αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης το άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιδίωξη είναι να γίνει συζήτηση αυτή την εβδομάδα», είπε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας σε δηλώσεις της μετά την συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.