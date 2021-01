Πολιτική

Γεραπετρίτης: Το αυστηρό lockdown επέτρεψε το άνοιγμα της αγοράς

Ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για τα προσεκτικά βήματα στη διαχείριση της πανδημίας και το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Το αυστηρό lockdown έφερε την Ελλάδα σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας ένα πρώτο άνοιγμα της αγοράς, τόνισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως είπε «η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη σε έκταση και βαθύτερη σε εύρος καθολική απαγόρευση, δεν είναι ορθό όμως να βρισκόμαστε σε αυτήν αιωνίως, αλλά η λογική “κλεινόμαστε και προσέχουμε” έχει να κάνει με το ανοίγουμε προσεκτικά την αγορά». Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι «είναι υγειονομικά ρευστή η κατάσταση» και πως «δεν έχει κανένας προβλεπτικό μοντέλο, διαφορετικά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαν αποφύγει το τρίτο κύμα».

«Πλέον υπάρχει η αξιολόγηση δεδομένων από εβδομάδα σε εβδομάδα» σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, εξηγώντας ότι «η υγειονομική επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα από τις μεταφορές, αλλά και την οικονομία και εισηγείται τις προτάσεις της για το τι θα ανοίξει». Αυτό όπως εξήγησε ο Υπουργός, δίνει τη δυνατότητα να «εξασφαλίζεται ότι πηγαίνουμε εξαιρετικά προσεκτικά».

Όσον αφορά στον εμβολιασμό, ο κ. Γεραπετρίτης, φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ όπως αποκάλυψε αναμένονται περίπου 4,5 εκατομμύρια δόσεις των εμβολίων έως τον Απρίλιο. Όπως είπε, προς το παρόν, έχει εμβολιαστεί το 0.08% του πληθυσμού στη χώρα μας, ενώ το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν και άλλα εμβολιαστικά κέντρα, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν επιπλέον χιλιάδες άνθρωποι. Μάλιστα, αναμένονται μέσα στον Ιανουάριο περίπου 1,7 εκατ. δόσεις του εμβολίου. «Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία εμβολιασμού», ξεκαθάρισε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ελλάδα τηρούνται τα ραντεβού για τα εμβόλια σε ποσοστό 97%. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη χαμηλή ροή εμβολίων, εξήγησε ότι όσο αυξάνεται η ροή τόσο θα υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερα εμβόλια. «Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφίας της, έχει μια δυσκολία στη διαχείριση».

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μαζί με ηγέτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης άλλων εμβολίων, συγκεκριμένα της AstraZeneca. Και αυτό, διότι όταν πάρει το “πράσινο φως” καθότι είναι αμιγώς ευρωπαϊκό φάρμακο, όπως τόνισε ο Υπουργός, θα είναι πιο εύκολη η ροή και διοχέτευση του. Καθοριστικό είναι σύμφωνα με τον ίδιο και το εμβόλιο της Johnson & Johnson, διότι εξήγησε ότι είναι μονοδοσικό, «μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στον πληθυσμό και δημιουργεί εύκολη διαχείριση».