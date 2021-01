Πολιτική

Δένδιας: επέκταση των χωρικών υδάτων και στην Κρήτη

Ο Υπουργός Εξωτερικών στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης.

«Ο πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί εδώ και μήνες για την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη. Και βεβαίως η Κρήτη περιλαμβάνει και το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε παρέμβασή του νωρίτερα στην Ολομέλεια, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την αιγιαλίτδα ζώνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε παρατήρηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Κατρούγκαλου ότι υπάρχει διάσταση διατυπώσεων, του πρωθυπουργού και του υπουργείου Εξωτερικών για τις διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, είπε: «Η θέση της χώρας ως προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα, διατυπώνεται από τον νόμο Μανιάτη. Ως προς την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, την υπερκείμενη της συγκεκριμένης υφαλοκρηπίδας, στη συγκεκριμένη περιοχή, το γεγονός είναι πραγματικό. Δεν έχει οριοθετηθεί με συμφωνία, με μια από τις όμορες χώρες. Αναφέρομαι στην Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει απόκλιση».

Ως προς την ερμηνεία φράσεων του πρωθυπουργού, που επιχειρήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, για τα θέματα που θα μπορούσε να συζητήσει η Ελλάδα με την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «ουδείς πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, οποτεδήποτε, δεν θα διαπραγματευόταν το θέμα των χωρικών υδάτων, γιατί είναι θέμα κυριαρχίας και δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης».

«Όμορες χώρες κατανοούν την άσκηση του δικαιώματος μας», είπε στο σημείο αυτό ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι «η Ιταλία γνώριζε ότι η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα διαπραγματεύτηκε μαζί τους. Ο δε Αλβανός πρωθυπουργός, ο κ. Ράμα, προς τιμήν έκανε σαφή δήλωση, όταν δέχθηκε κριτική από την αντιπολίτευση, ότι είναι απόλυτο δικαίωμα της Ελλάδας, όπως και η Αλβανία έχει ασκήσει το απόλυτο δικαίωμά της, χωρίς να ρωτήσει την Ελλάδα».

Τέλος, αναφερόμενος στη συνομιλία της διπλωματικής συμβούλου του πρωθυπουργού με τον διπλωματικό σύμβουλο του Τούρκου προέδρου, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε: «Η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού είναι βεβαίως η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού. Είναι όμως διπλωμάτης. Και υπό την διπλωματική της ιδιότητα, είναι υφισταμένη του εκάστοτε υπουργού Εξωτερικών. Και δεν νοείται να ασκεί πολιτική εν αγνοία του υπουργού Εξωτερικών. Και επί τούτου έχω και σαφή δήλωση ότι γνώριζα, ως μη έδει. Το έκανα αυτό, όχι για να πω το αυτονόητο, που οποιοσδήποτε καλόπιστος θα αντιλαμβανόταν. Αλλά ακριβώς, για υπογραμμίσω ότι σε κρίσιμες στιγμές, η αντίληψη ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ή ότι μπορεί να γίνονται πράγματα, εν αγνοία, είναι καταστροφική».

Ο Νίκος Δένδιας ζήτησε δε «να καταγραφεί στη μνήμη των κομμάτων συνολικά», το εξής: «Δεν υπάρχει δυνατότητα για τη χώρα, για την παρούσα κυβέρνηση, και για τον εαυτό μου, να ασκείται διαφορετική πολιτική, από την πολιτική που χαράσσει ο πρωθυπουργός, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό για τη χώρα θα ήταν καταστροφικό. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται, αλλά και δεν νοείται».

Είχε προηγηθεί ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος που είπε ότι «η επέκταση των χωρικών υδάτων, πράγματι, μεγαλώνει τη χώρα. Θα πρέπει όμως να εντάσσεται σε ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο», και επ΄αυτού πρέπει να ενημερωθεί η Βουλή. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος προσέθεσε ότι είναι αναγκαία η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης, «και όχι μόνο νότια Κρήτης, όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών». Είπε δε ότι η επέκταση νότια και ανατολικά και της Κρήτης πρέπει να προχωρήσει, «για να ανασχεθεί η παράνομη τουρκική επιθετικότητα, που την είδαμε να εκδηλώνεται, με θρασύτητα μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων». Περιμένουμε να δούμε πως θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός, σημείωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «ο υπουργός Εξωτερικών έχει αναγγείλει ήδη από τον Αύγουστο την επέκταση».

Είναι δε αυτό το σημείο, κατά το οποίο ο Γιώργος Κατρούγκαλος υπογράμμισε ότι «δεν θα είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλώσεις ή τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και δηλώσεις ή τοποθετήσεις του υπουργείου Εξωτερικών». Έφερε ως παράδειγμα την τοποθέτηση του υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, μιλώντας για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ενώ, όπως είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «ο πρωθυπουργός με άρθρο του στις 3 αλλοδαπές εφημερίδες της 9ης Σεπτεμβρίου, μιλούσε για έρευνες σε μη οριοθετημένη περιοχή».

Ακόμη πιο κρίσιμο, ενόψει τω διαπραγματεύσεων, είπε ο κ. Κατρούγκαλος, είναι ότι με επανειλημμένες δηλώσεις του ο υπουργός Εξωτερικών περιορίζει αυτό που διαπραγματεύεται η Ελλάδα με τους Τούρκους στις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, δηλαδή, στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. «Ο πρωθυπουργός όμως επανειλημμένα αναφέρεται στις θαλάσσιες ζώνες συνολικά, στις οποίες ως γνωστόν συμπεριλαμβάνονται και τα χωρικά ύδατα, και η αιγιαλίτιδα ζώνη», υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε ότι «αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσει ο πρωθυπουργός και όχι ο υπουργός Εξωτερικών, διότι δεν είναι ο κ. Δένδιας που αποκλίνει από την εθνική θέση». Ο Γιώργος Κατρούγκαλος σχολίασε επίσης ότι η συμφωνία του Βερολίνου αποτελεί παρόμοια περίπτωση, διότι «ακόμη είμαστε στο σκοτάδι για το τι συμφωνήθηκε τότε αφού η κυβέρνηση δεν έχει θέσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά ούτε καν έχει ενημερώσει επακριβώς τα κόμματα για το περιεχόμενο τους».

Ειδικά δε ενόψει της επανέναρξης των διερευνητικών επαφών, ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε ότι όλα πρέπει να είναι στο φως και «ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να ξεπεράσει την ανευθυνότητα που έχει επανειλημμένα δείξει στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής».

«Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουμε άλλο δρόμο από τον διάλογο, για την επίλυση της μιας και μόνης διαφοράς που έχουμε με τον ανατολικό γείτονα. Και γι΄αυτόν τον λόγο στηρίζουμε τις διερευνητικές επαφές, χωρίς εκβιασμούς όμως, χωρίς απειλή χρήσης βίας. Και η διαδικασία αυτή ξεκινάει υπονομευμένη, ακριβώς γιατί ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε να εξασφαλίσει κυρώσεις, σε διαδοχικά ευρωπαϊκά συμβούλια, τα οποία θα παρείχαν ένα πλαίσιο εγγυήσεων ότι η Τουρκία δεν θα υποτροπιάσει ξανά, δεν θα επιστρέψει στην επιθετικότητα που είδαμε το 2020», συμπλήρωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, τόνισε ότι έστω και έτσι η διαπραγμάτευση πρέπει να προχωρήσει, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να προσδιορίσει το σχέδιο και την τακτική της στις διερευνητικές. «Εμείς είμαστε πατριωτική δύναμη. Θα στηρίξουμε μια εθνική στρατηγική. Εφόσον υπάρχει. Η οποία προφανώς θα πρέπει να διαμορφωθεί από ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, όχι από κηδεμόνες, όχι από προστάτες», ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος.