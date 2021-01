Κοινωνία

Αδίστακτοι ληστές ξυλοκόπησαν 90χρονη

Εφιαλτικές στιγμές για την ηλικιωμένη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τα χτυπήματα των ληστών.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 90χρονη γυναίκα στο σπίτι της στην Κυψέλη, όταν ήρθε αντιμέτωπη με αδίστακτους ληστές, οι οποίοι την ξυλοκόπησαν με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι της 90χρονης από ένα παράθυρο που παραβίασαν και αφού ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη άρχισαν να ψάχνουν όλο το σπίτι.

Στη συνέχεια, άρχισαν να τη χτυπούν στο κεφάλι και να την απειλούν ότι θα την σκοτώσουν εάν δεν τους πει πού έχει χρήματα.

Η 90χρονη τους παρακαλούσε να μην της κάνουν κακό, εκείνοι, όμως, συνέχιζαν να τη χτυπούν. Το μαρτύριο της γυναίκας τελείωσε όταν βρήκαν περίπου 600 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία άρπαξαν και μετά εξαφανίστηκαν.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και τις επόμενες ώρες αστυνομικοί θα της πάρουν νέα κατάθεση για να διαπιστώσουν, εάν θυμάται κάτι περισσότερο και εάν μπορεί να δώσει την ακριβή περιγραφή των δραστών.