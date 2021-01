Κοινωνία

Επεισόδια με αντιεξουσιαστές σε συγκέντρωση υπέρ του Κουφοντίνα (βίντεο)

Αστυνομικοί διέλυσαν τους συγκεντρωμένους με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι έξω από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Πάτρα, στη διάρκεια συγκέντρωσης αντιεξουσιαστών υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Όπως μεταδίδει το thebest.gr, οι συγκεντρωμένοι κατέβηκαν από το πεζοδρόμιο και άρχισαν να κινούνται επί της οδού Κορίνθου, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με τους άνδρες των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικοί διέλυσαν τους αντιεξουσιαστές με ρίψη δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Σε δύο προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας ξεκίνησε απεργία πείνας στις 8 Ιανουαρίου, για τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού στον Κορυδαλλό.