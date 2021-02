Life

Πως τα τηγανητά απειλούν την ζωή μας

Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση, τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη.

Οι άνθρωποι που τρώνε πολλά τηγανητά φαγητά (πατάτες, ψάρια, σνακ κ.α.), αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο ή εγκεφαλικό, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση, τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επιδημιολόγο δρα Φουλάν Χου του Κέντρου Επιστημών Υγείας του κινεζικού Πανεπιστημίου της Σεντσέν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο καρδιολογικό περιοδικό "Heart", ανέλυσαν στοιχεία από 17 έρευνες έως το 2020, οι οποίες αφορούσαν συνολικά σχεδόν 563.500 ανθρώπους, στους οποίους είχαν παρουσιασθεί 36.726 εμφράγματα ή εγκεφαλικά, καθώς και από μια δεύτερη ομάδα έξι μελετών που αφορούσαν συνολικά 755.000 άτομα και σχεδόν 86.000 θανάτους σε βάθος δεκαετίας, εστιάζοντας στη σχέση ανάμεσα στα τηγανητά και στους καρδιαγγειακούς θανάτους.

Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με όσους τρώνε τα λιγότερα τηγανητά μέσα στην εβδομάδα, όσοι τρώνε τα περισσότερα, έχουν κατά μέσο όρο 28% μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρού καρδιαγγειακού περιστατικού (εμφράγματος ή εγκεφαλικού), 22% μεγαλύτερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο και 37% για καρδιακή ανεπάρκεια. Ο κίνδυνος για έμφραγμα/εγκεφαλικό, στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνεται κατά 3%, 2% και 12% αντίστοιχα για κάθε έξτρα 114 γραμμάρια τηγανητού φαγητού την εβδομάδα.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα τηγανητά περιέχουν λιπαρά και γεννούν επιβλαβή ‘τρανς' λιπαρά οξέα από το τηγάνισμα με υδρογονωμένα φυτικά έλαια. Επίσης το τηγάνισμα αυξάνει την παραγωγή χημικών υποπροϊόντων που εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής στο σώμα. Ακόμη ορισμένα φαγητά, όπως το τηγανητό κοτόπουλο και οι τηγανητές πατάτες, συνήθως επιβαρύνουν επιπρόσθετα την υγεία λόγω του αλατιού τους.