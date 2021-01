Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αισθητά μειωμένος σε σχέση με εκείνον προ μερικών εβδομάδων, αλλά ακόμη "βαρύς" ειναι ο τραγικός απολογισμός του προηγούμενου 24ώρου σε ότι αφορά τους θανάτους ασθενών απο κορονοϊό στην Ελλάδα, όπως ανακοινωσε ο ΕΟΔΥ, μαζί τον αριθμό των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, που παραμένουν εκατοντάδες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Την Τρίτη, ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε 566 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 566 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 23 είναι εισαγόμενα και 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική έχουν καταγραφεί τις προηγούμενες 24 ώρες συνολικά 266 μολύνσεις, ενώ στην Θεσσαλονίκη τα νέα κρούσματα ειναι 72.

Η κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων ανά περιοφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: