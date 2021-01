Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: απογοήτευση και ένταση για τα μέτρα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα να φθάσει με αυστηρούς περιορισμούς έως το Πάσχα. "Κόκκινο πανί" τα σχολεία στην τηλεδιάσκεψη της Καγκελαρίου με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων.

Προς παράταση του αυστηρού lockdown σε όλη την Γερμανία έως τις 14 Φεβρουαρίου προσανατολίζονται κεντρική κυβέρνηση και κρατίδια, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την τηλεδιάσκεψη της Καγκελαρίου Μέρκελ με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 15:00 (ώρα Ελλάδος).

Όπως μεταδίδεται από τα γερμανικά ΜΜΕ, σημείο τριβής αποτελεί η λειτουργία των σχολείων, με την Άγγελα Μέρκελ να επιμένει ότι πρέπει να παραμείνουν κλειστά και να εισηγείται γενικότερα μια τακτική «εκ του ασφαλούς».

Η Καγκελάριος, σύμφωνα με την BILD, εμφανίστηκε μάλιστα απογοητευμένη από τη μέχρι τώρα απόδοση των μέτρων, λέγοντας σχετικά: «Ήλπιζα ότι θα πηγαίναμε καλύτερα, πρέπει να μπορούμε να δείξουμε έστω μία επιτυχία!».

Αναφερόμενη μάλιστα στο ενδεχόμενο η χώρα να φθάσει με αυστηρότατους περιορισμούς έως το Πάσχα (4 Απριλίου), είπε χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται να φτάσουμε στο Πάσχα και να λέμε ακόμη στον κόσμο ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα κομμωτήρια».