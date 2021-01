Οικονομία

Εκδόσεις ομολόγων: ρευστότητα 2 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, η Κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τι επετεύχθη από τη διάθεση ομολόγων.

Ρευστότητα 2 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη διάθεση 30ετών ομολόγων σε τράπεζες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατά τους τελευταίους δύο μήνες, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στο πλαίσιο της επίτευξης των διαχειριστικών στόχων του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, προέβησαν, με απόλυτη διαφάνεια, σε πράξεις επαναγοράς (buy back) και επανέκδοσης (re-opening) υφιστάμενων Ομολογιακών εκδόσεων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, μέλη της ομάδας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, από το σύνολο των εν λόγω συναλλαγών επετεύχθη:

μείωση του χρέους Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ επέκταση της μέσης σταθμικής φυσικής διάρκειας, από περίπου 7,5 έτη σε περίπου 29,4 έτη, χρέους ονομαστικής αξίας 650 εκατ. ευρώ συνολική άντληση ρευστότητας, με ταυτόχρονη αύξηση των κρατικών διαθεσίμων, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, μέσω έκδοσης ΟΕΔ, λήξης 2050, ήτοι διάρκειας 29,4 ετών, που επετεύχθη αξιοποιώντας τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα επιτοκίων, ιδιαίτερα στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης.

Παράλληλα, από τις εν λόγω συναλλαγές οι συμμετέχουσες τράπεζες κατέγραψαν σημαντική αύξηση στα κέρδη και στα κεφάλαιά τους.

Η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πανδημίας, έχοντας παράλληλα σταθερή προσήλωση στην περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, στη διατήρηση ασφαλούς ύψους κρατικών διαθεσίμων και στην ορθολογική και συνετή διαχείριση της ταμειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου».