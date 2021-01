Κοινωνία

Συλλήψεις για τα επεισόδια σε συγκέντρωση υπέρ του Κουφοντίνα

Οι συλληφθέντες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών την Τετάρτη.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι δύο προσαγωγές που είχε κάνει οι αστυνομικοί σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κτίριο του πρώην παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν αργότερα ακόμη ένα άτομο, ενώ και οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιχείρησε να πραγματοποιήσει πορεία συμπαράστασης στον Δημήτρη Κουφοντίνα και κινήθηκε προς το σημείο που βρίσκονταν οι διμοιρίες των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει περιορισμένη χρήση χημικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας ξεκίνησε απεργία πείνας στις 8 Ιανουαρίου, για τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού στον Κορυδαλλό.