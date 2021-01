Οικονομία

Ψηφιοποίηση ΕΛΓΑ: όλη η αποζημίωση σε μία δόση

Τι προβλέπεται στην Συμφωνία του Οργανισμού και της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το έργο «Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ».

Παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για την υλοποίηση του Έργου «Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ».

Με την υλοποίηση του έργου, όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός, «ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει σε μια πληρωμή, σε μία δόση, στο ακέραιο, στο 100%, τις οφειλόμενες αποζημιώσεις για πρώτη φορά», και μάλιστα επιταχύνοντας χρονικά την εκτίμηση των ζημιών».

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ, εντάσσεται στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 και αποτελεί προϊόν της συνεργασίας του ΕΛ.Γ.Α., του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 17η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης Εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος (Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα) τον Οκτώβριο του 2020. Προβλέπει ανάπτυξη λογισμικού σε πλάνο τριετίας και διάθεση tablet και laptop στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. για την διευκόλυνση του εκτιμητικού τους έργου.

Με τη χρήση εφαρμογής (mobile app), ο εκτιμητής του ΕΛ.Γ.Α. θα προσέρχεται στο προς εκτίμηση αγροτεμάχιο και με τη χρήση φορητής συσκευής (tablet) θα έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του πληττόμενου αγρότη, ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας γρήγορα και χωρίς αστοχίες. Με αυτόν το τρόπο μεταβάλλεται η εκτιμητική διαδικασία χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, με στόχο την άμεση και ταχύτερη εκτίμηση των ζημιών από τους εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. με ακρίβεια και δικαιοσύνη.

Στην τελετή υπογραφής ο υπουργός κ. Λιβανός τόνισε ότι με το έργο «Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ», ο Οργανισμός «κάνει ένα αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον». Αναφερόμενος στην πολιτική που ασκεί ο ΕΛΓΑ επισήμανε ότι προσφέρει δίκτυ προστασίας στους παραγωγούς, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αποφάσεις της κυβέρνησης για στήριξη των παραγωγών σε μια εποχή που οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης πλήττουν την οικονομία και οι φυσικές καταστροφές έχουν ενταθεί. Παράλληλα εξήρε την αποτελεσματικότητα του προέδρου του Οργανισμού κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου και της διοίκησης, η οποία απέδειξε ότι πράγματι ο ΕΛΓΑ: μπορεί να είναι ο φυσικός σύμμαχος του αγρότη.

Ο κ. Λιβανός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη που παρείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να επιτευχθεί η οικονομική ευστάθεια του ΕΛΓΑ ώστε να πληρώνονται χωρίς αναβολές οι υποχρεώσεις του και αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του Οργανισμού στις περιπτώσεις των θεομηνιών στην Εύβοια, του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», στην Κρήτη, στις Σέρρες, στη Ροδόπη και στον Έβρο. Όπως δεσμεύθηκε «η κυβέρνηση εφέτος θα καταβάλλει 30 εκατ. ευρώ στον ΕΛ.Γ.Α., για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων και των λειτουργικών του δαπανών, ούτως ώστε το σύνολο της εισπραττόμενης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς να καταβληθεί για αποζημιώσεις».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος ευχαρίστησε τους συντελεστές του έργου και τόνισε ότι με την ψηφιοποίηση του Οργανισμού «θα είμαστε σε θέση να στηρίζουμε τον αγρότη όταν έχει ανάγκη και δοκιμάζεται μετά από οποιαδήποτε καταστροφική ζημία στην παραγωγή του». Όπως ανέφερε ο κ. Λυκουρέντζος, «επόμενος στόχος είναι εντός του 2021 να επιτύχουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στον Οργανισμό, ούτως ώστε στο τέλος του έτους ο ΕΛ.Γ.Α. να είναι ένας σύγχρονος, δυναμικός φερέγγυος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός Οργανισμός»

Ο Διευθύνων Συμβούλος της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», κ. Σταύρος Ασθενίδης επισήμανε ότι «η Προγραμματική Συμφωνία με τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για το έργο της Ψηφιακής Εφαρμογής Εκτιμητικής Διαδικασίας, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την ουσιαστική μετάβαση του κλάδου γεωργικής παραγωγής, έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, στην ψηφιακή εποχή».