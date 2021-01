Παράξενα

Κλέφτης απείλησε το θύμα του ότι θα καλέσει την αστυνομία (βίντεο)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα σε αμερικανική πολιτεία, με έναν κλέφτη να αποκαλύπτει την… ευαίσθητη πλευρά του, πριν φύγει με τη λεία του.

Ένας κλέφτης έδρασε με..ήθος κατά την αρπαγή ενός οχήματος.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πόλη του Όρεγκον, όταν μία γυναίκα με τον 4χρονο γιο της, σταμάτησαν σε ένα κρεοπωλείο.

Η γυναίκα μπήκε μέσα να πάρει ένα πράγμα, αφήνοντας το παιδί της μέσα στο αυτοκίνητο, με αναμμένη τη μηχανή και τα κλειδιά πάνω.

Ενώ ήταν μέσα στο κατάστημα, ένας άνδρας μπήκε στο αυτοκίνητό της, το πήρε κι έφυγε.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα στα ΜΜΕ, ο κλέφτης επέστρεψε, μπήκε μέσα στο μαγαζί, της έβαλε τις φωνές, την απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία επειδή άφησε το γιο της μέσα στο αυτοκίνητο, της είπε να τον πάρει, πήρε το αυτοκίνητο κι έφυγε.

Η ίδια δήλωσε πως επρόκειτο για βλακεία της και για απόφαση που ελήφθη σε κλάσματα δευτερολέπτου, υποσχόμενη ότι ποτέ δεν θα αφήσει ξανά το παιδί μόνο του.

Διευκρίνισε, πάντως, πως το παιδί είναι καλά και δεν έπαθε κάτι.

Ο κλέφτης αναζητείται, όπως και το όχημα, ήταν νέος και λευκός.