Οικονομία

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: εντυπωσιακή η εικόνα στην αγορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΓΓ Εμπορίου για την εκτόξευση του τζίρου, την εικόνα μέσα στα καταστήματα και τα επόμενα βήματα. Οι μετακινήσεις από νομό σε νομό και το άνοιγμα της εστίασης.

«Εντυπωσιακή» χαρακτήρισε την εικόνα της αγοράς τις δύο πρώτες μέρες της επαναλειτουργίας της ο ΓΓ Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, είπε, «υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο τζίρος έχει ξεπεράσει το 100% από πέρυσι» ενώ ο μέσος όρος της αύξησης του τζίρου είναι στο 35% πάνω συγκριτικά με πέρυσι.

«Αν συνεχίσουμε έτσι, τηρώντας τα μέτρα, κάνουμε όλοι μαζί προσπάθεια να κρατήσουμε την αγορά ανοιχτή», ξεκαθάρισε και χαρακτήρισε «καθοριστική για τα επόμενα βήματά μας» αυτήν την εβδομάδα.

Δεν αναφέρθηκε σε δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν στο άνοιγμά τους, αλλά ξεκαθαρίζοντας σε σχετικό ερώτημα, ότι τα σχολεία δεν είναι δική του αρμοδιότητα, είπε πως το υπουργείο Ανάπτυξης έχει «έτοιμο σχέδιο», το οποίο θα προσκομίσει στην Επιτροπή.

«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για μετακίνηση από νομό σε νομό», ξεκαθάρισε συμπληρώνοντας πως «υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που ‘χτίζουν’ μια απόφαση».

«Είμαστε αφοσιωμένοι στην πορεία του εμβολιασμού των ηλικιωμένων και της παρακολούθησης των κρουσμάτων», ανέφερε και τόνισε ότι, «είναι νωρίς για να δίνονται μηνύματα» για επιστροφή στην κανονικότητα.

Διαβεβαίωσε δε, πως υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών σε άλλο νομό ή και των γονιών τους, όταν υπάρχει ανάγκη, με το απαραίτητο πιστοποιητικό της εκάστοτε Σχολής.

Διέλυσε τα σενάρια ανοίγματος της εστίασης, εξηγώντας εκ νέου ότι, το πρόγραμμα επιδότησης για τις σόμπες εξωτερικού χώρου, έχει αναδρομική ισχύ και καλύπτει δαπάνες του περασμένου Φεβρουαρίου, όμως «δεν έχει σχέση με άνοιγμα της εστίασης».

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρίσκονται στις επόμενες δραστηριότητες που θα επαναλειτουργήσουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, αναφέροντας ότι, απασχολούν 20.000 προσωπικό. Ο ΓΓ έκανε λόγο για επίσκεψη με ραντεβού στα πρακτορεία, αναφέρθηκε στο σχέδιο ιχνηλάτησης που έχει καταρτίσει ο ΟΠΑΠ και ανακοίνωσε ότι, υπάρχει έτοιμο σχέδιο που θα παραδοθεί στην Επιτροπή, για την επαναλειτουργία.

Σε παρατήρηση σχετικά με προσαύξηση σε πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για μη χρήση μάσκας, διερωτήθηκε «ποιο διοικητικό πρόστιμο δεν έχει τόκο;», εξηγώντας ότι τα πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις των μέτρων για τον κορονοϊό, δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα διοικητικά πρόστιμα.

Αναφορικά με τη δίωρη διορία για ψώνια και την εφαρμογή του μέτρου για άτομα με κινητικά προβλήματα, εκτίμησε πως «υπάρχει ανοχή από τις ελεγκτικές Αρχές σε ειδικές περιπτώσεις».

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι πάμε πολύ μελετημένα, θέλουμε να κερδηθεί η εμπιστοσύνη από όλα τα μέρη και φυσικά να ελέγχουμε την πανδημία», κατέληξε.