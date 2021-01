Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Μας ανησυχεί το άνοιγμα της αγοράς (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για το άνοιγμα των σχολείων και το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Για λελογισμένο κίνδυνο από το άνοιγμα του λιανεμπορίου, έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”. Χωρίς να κρύψει την ανησυχία του, τόνισε πως οι επιστήμονες παρακολουθούν προσεκτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα και είναι έτοιμοι να πάρουν αποφάσεις «προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση». «Τα βήματα θα είναι πάντοτε πολύ προσεκτικά, από τη δική μας πλευρά», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τη συνεδρίαση της Παρασκευής και το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία, ο κ. Εξαδάκτυλος αρκέστηκε να πει πως «καλό είναι να πάρουμε ανάσα την επόμενη εβδομάδα και να μην ανοίξουν τα σχολεία».

Προειδοποίησε πως «έχουμε μπροστά μας δύο δύσκολους μήνες», υπογραμμίζοντας πως βλέπουμε βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας αλλά «με βασανιστικά αργούς ρυθμούς».

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα εμβολιασμού, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου χαρακτήρισε ενθαρρυντικά τα στοιχεία από το Ισραήλ, τα οποία δείχνουν πως η διάδοση του ιού μειώθηκε κατά το ήμισυ μετά την έναρξη του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού. Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη πως «δυστυχώς, δεν εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο για να βελτιώσουμε το εμβολιαστικό σχέδιο».

Τέλος, δεν έκρυψε την πικρία του για το ρυθμό με τον οποίο προχωρά ο εμβολιασμός των υγειονομικών στον ιδιωτικό τομέα.