Πολιτική

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Μας λοιδορήσατε για την επέκταση των χωρικών υδάτων

"Πυρά" κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Βουλής.

Με επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυράκο Μητσοτάκη, για τη στάση του απέναντι στα εθνικά θέματα όταν ήταν στην αντιπολίτευση ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

«Καλωσορίζουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο. Και βεβαίως καλωσορίζουμε κι εσάς κύριε Μητσοτάκη σε μια ακόμα στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις Πρέσπες, τώρα τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και θύμισε πως «όταν η δική μας κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτή τη θέση, τον Οκτώβριο 2018, τη λοιδορήσατε και την υπονομεύατε δημόσια. Τόσο εσείς όσο και το κόμμα σας, που ήταν τότε στην αντιπολίτευση. Τουλάχιστον δεν κηρύξατε μεγάλο πατριωτικό πόλεμο και γι' αυτό, όπως κάνατε για τις Πρέσπες».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλόγισε στον πρωθυπουργό αναξιοπιστία εξηγώντας: «Τώρα, όμως, εσείς οι ίδιοι που πολεμήσατε τη θέση για την αιγιαλίτιδα στο Αιγαίο, δεν έχετε πρόβλημα να χειροκροτείτε εαυτούς και αλλήλους. Και έτσι αποδεικνύεται ότι η αναξιοπιστία σας στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν μια απλή σύμπτωση. Είναι η δεύτερή σας φύση. Γιατί σε δύο κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής μας πολιτικής, τα οποία με αίσθηση εθνικής ευθύνης ανοίξαμε, εσείς, ενώ γνωρίζατε ότι ορθώς τα ανοίξαμε και ότι ήταν εθνικό όφελος η ολοκλήρωσή τους, εσείς τα πολεμήσατε και τα δύο με υποκριτικό μένος όσο ήσασταν στην αντιπολίτευση. Και όταν γίνατε κυβέρνηση κάνατε και στα δύο στροφή 180 μοιρών».

Ο κ. Τσίπρας παρέθεσε δηλώσεις τοτ κ. Γιώργου Κουμουτσάκου και του κ. Βασίλη Κικίλια, που ήταν αρμόδιοι τομεάρχες της ΝΔ, καθώς και της κ. Ντόρας Μπακογιάννη, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και του κ. Άγγελου Συρίγου, οι οποίοι είχαν ταχθεί κατά της επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας μόνο στο Ιόνιο, όταν ήταν στην αντιπολίτευση.