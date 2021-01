Έκρηξη σε πολυκατοικία στη Μαδρίτη (εικόνες)

Κόσμος

Χάος στη Μαδρίτη μετά από ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε ολόκληρη γειτονιά στο κέντρο της πόλης! Πληροφορίες για νεκρούς.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 16.00 στη Μαδρίτη, ύστερα από ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν την απόλυτη καταστροφή, καθώς αρκετοί όροφοι της πολυκατοικίας φαίνεται ότι έχουν καταρρεύσει. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και σε τρία παρακείμενα κτίρια.

Παράλληλα, ακούγονται σειρήνες από περιπολικά και ασθενοφόρα που σπεύδουν στο σημείο, ενώ για τουλάχιστον δύο νεκρούς έκανε λόγο ο δήμαρχος της ισπανικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με το κανάλι La Sexta, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η ισχυρή έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή αερίου. Ακόμα όμως δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την αιτία και τον απολογισμό του δυστυχήματος.

Οι Αρχές πάντως ζητούν από τον κόσμο να εγκαταλείψει την περιοχή Πουέρτο ντε Τολέδο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, και να αδειάσουν τους γύρω δρόμους για την άμεση προσέγγιση βοήθειας.

Η αστυνομία, σε μήνυμά της στο Twitter αναφέρει: "Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη σε ένα κτίριο στην οδό Toledo στη Μαδρίτη. Υπάρχουν ήδη πράκτορες που εργάζονται στην περιοχή. Μην πλησιάζετε. Ομάδες ατόμων ή οχήματα μπορεί να εμποδίσουν την άφιξη και την εργασία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης".

