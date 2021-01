Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κι άλλο η "μαύρη λίστα" των θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ, μαζί με τον αριθμό των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, που παραμένουν εκατοντάδες

Το απογευμα της Τετάρτης, ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε 516 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Απο αυτά, στην Αττική καταγράφηκαν 230 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη άλλα 43 κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: