Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μπάιντεν - Χάρις

"Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας - ΗΠΑ", τονίζει ο Πρωθυπουργός

Συγχαρητήρια τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις που μόλις ορκίστηκαν πρόεδρος και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αντίστοιχα, έστειλε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις. Με μια αίσθηση ανανεωμένης αισιοδοξίας, προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας και της φιλίας ανάμεσα στα δύο έθνη μας», αναφέρει ο Πρωθυπουργός.

«Καλή θητεία στον Τζο Μπάιντεν, τον 46ο Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. Η δημοκρατία νίκησε. Ελπίζουμε σε μια νέα σελίδα στις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις», αναφέρει σε ανάρτηση της στα social media η Φώφη Γεννηματά.

?? Καλή θητεία στον @JoeBiden, τον 46ο Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Αντιπρόεδρο @KamalaHarris.



Η δημοκρατία νίκησε. Ελπίζουμε σε μια νέα σελίδα στις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις.



#InaugurationDay pic.twitter.com/x1TKsbapUd — Fofi Gennimata (@FofiGennimata) January 20, 2021