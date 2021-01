Αθλητικά

“Χωρίς φρένα” το Λαύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασταμάτητη η ομάδα του Σερέλη έκαμψε την αντίσταση και του Προμηθέα.

Δίχως... στάσεις συνεχίζει το Λαύριο την ξέφρενη πορεία του, με την ομάδα του Χρήστου Σερέλη να κάμπτει την αντίσταση του Προμηθέα Πατρών και να πανηγυρίζει εντός έδρας την όγδοη διαδοχική νίκη του, η οποία το εκτόξευσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην Α1 Ανδρών/Basket League. Επικράτησε με 75-72 των Αχαιών, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής, γράφοντας το όνομα του «ισχυρού» Προμηθέα δίπλα σε αυτά της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, που επίσης «υποκλίθηκαν» στη δυναμική του Λαυρίου. H ομάδα του Μάκη Γιατρά υπέστη την τέταρτη ήττα του σε δέκα αναμετρήσεις.

Μετά από ένα αμφίρροπο ντέρμπι, οι δύο ομάδες βρέθηκαν λίγο πριν μπουν στην τελική ευθεία ισόπαλες με 62-62 στο 34΄. Το τρίποντο του Ντέιβις ενίσχυσε την ψυχολογία του Λαυρίου, το οποίο διατηρήθηκε σε απόσταση 5 πόντων μέχρι το 38΄, όταν και μείωσε ο Προμηθέας σε 69-67. Ωστόσο, το δίποντο του Κάρτερ έδωσε ανάσα στους γηπεδούχους, οι οποίοι δε λάθεψαν από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, αξιοποίησαν τα διαδοχικά λάθη των Αχαιών και έφτασαν με σχετική άνεση στο τελικό 75-72. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μίλερ είχε την ευκαιρία στην εκπνοή να στείλει τον αγώνα στην παράταση, αλλά το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο...

Κορυφαίος των νικητών ο Τάισον Κάρτερ με 22 πόντους, ενώ από τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Τζεράι Γκραντ με 17.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 38-41, 55-53, 75-72.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Κάρτερ 22 (3), Μουράτος 7, Ντιαλό 13, Ντέιβις 10 (2), Γερομιχαλός 5 (1), Κόζι, Σάβατζ 9 (1), Άλστον, Περσίδης 7 (1), Βουλγαρόπουλος 2.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 4, Λούντζης 1, Αγραβάνης Δ. 7 (1), Τζέριαν Γραντ 16 (2), Γιαννόπουλος, Τζεράι Γκραντ 17, Έβανς 4, Αγραβάνης Γ. 14 (2), Αθηναίου, Μίλερ 9 (2).