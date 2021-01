Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Στην οκτάδα με... “περίπατο” ο Ολυμπιακός

Άνετη νίκη των Πειραιωτών στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Με τα δύο... πόδια στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, μετά την άνετη εκτός έδρας νίκη του επί του Παναιτωλικού με 3-0 στο Αγρίνιο, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του θεσμού. Οι Μπρούμα, Βρουσάι και Σισέ τα γκολ των «ερυθρόλευκων» που έχασαν πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα των Πειραιωτών, όμως οι περισσότερες επιλογές του τον δικαίωσαν καθώς έδειξαν μεγάλη διάθεση από το πρώτο λεπτό. Στο 12’ ο Χασάν έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Μελίσσα, μετά από εξαιρετικό passing-game των «ερυθρολεύκων», όμως ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού αντέδρασε εξαιρετικά κι απέκρουσε με διπλή προσπάθεια.

Στο 20’ ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα, με πολύ ωραίο σουτ στο «παραθυράκι» του Μελίσσα, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία των Μπουχαλάκη, Χολέμπας και ασίστ του Βρουσάι.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν σε υψηλούς ρυθμούς και στο 24’ έφτασαν πολύ κοντά στο 2-0, όμως το πλασέ του Μπρούμα αποκρούστηκε όσο χρειαζόταν από τον Μελίσσα για να φύγει κόρνερ, ενώ στο 32’ ο Τιάγκο Σίλβα έχασε για λίγο το κοντρόλ μετά από πάσα του Βρουσάι στο όριο της περιοχής κι ενώ βρισκόταν σε πολύ καλή θέση για να απειλήσει.

Στο 50’ ο Ολυμπιακός έχασε διπλή ευκαιρία με τους Μπρούμα (κόντραρε το σουτ του στους αμυντικούς) και Τιάγκο Σίλβα (πλασέ πάνω από τα δοκάρια), ενώ στο 58’ ο Μαλής πρόλαβε την ύστατη ώρα τον Χασάν προτού «εκτελέσει» για το 2-0.

Στο 65’ ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το ματς και ουσιαστικά και την πρόκριση με το δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Μάριος Βρουσάι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απόκρουση του Μελίσσα μετά το πλασέ του Χασάν και με κοντινό πλασέ έκανε το 2-0 για τους Πειραιώτες.

Στα λεπτά που απέμειναν ο Ολυμπιακός έκανε απλή «διαχείριση» του προβαδίσματός του, με τους Αγρινιώτες να χάνουν μία καλή ευκαιρία για να μειώσουν στο 83’ με το πολύ καλό σουτ του Ντάλσιο, το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ.

Την τελική... πινελιά στον αγώνα, ωστόσο, έβαλε ο Σισέ στο 85’ με ωραία κεφαλιά στη γωνία της εστίας του Μελίσσα, έπειτα από καλοχτυπημένο φάουλ του Πέπε, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη του Ολυμπιακού.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τρ. Δέλλας): Μελίσσας, Τζανακάκης, Μαλής, Βάντερσον, Περέιρα, Λιάβας, Τσιγγάρας, Γιάκολις, Άλβαρες (59’ Μπαρμπόσα), Αριγίμπι (74’ Ντάλσιο), Αζάντι (59’ Ματσόλα, 79’ λ. τρ. Μανθάτης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Κρίστινσον, Ανδρούτσος, Αβραάμ, Σισέ, Χολέμπας, Πέπε, Μπουχαλάκης (60’ Σουρλής), Τιάγκο Σίλβα (73’ Κάιπερς), Μπρούμα (61’ Ραντζέλοβιτς), Βρουσάι (74’ Λοβέρα), Χασάν (68’ Σουντανί).