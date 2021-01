Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: με το... βλέμμα στους “8” η ΑΕΚ

Η Ένωση, χωρίς να εντυπωσιάσει, νίκησε τον Απόλλωνα Σμύρνης, στο ΟΑΚΑ.

Με ένα γκολ στην αρχή και ένα στο τέλος του αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει σκορ πρόκρισης με αντιπάλους τα «δεύτερα» του Απόλλωνα Σμύρνης. Η Ένωση επικράτησε 2-0 με γκολ του Σιμάνσκι στο 7΄ και του Γκαρσία στο 88΄ κι έτσι βρίσκεται πολύ κοντά στους «8» του κυπέλλου Ελλάδας. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Ριζούπολη, στις 2 Φεβρουαρίου.

Το σκορ άνοιξε πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Στο 7΄ από σέντρα του Τάνκοβιτς από δεξιά και σοβαρή αδράνεια στην άμυνα των Απολλωνιστών, ο Νταμιάν Σιμάνσκι έγραψε το 1-0 με το πρώτο φετινό του γκολ.

Θα υπέθετε κανείς ότι η αποστολή της ΑΕΚ θα γινόταν πλέον πολύ εύκολη. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» παρατάχθηκε με 10 (!) αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς στη Super League, δείχνοντας σαφέστατα την... προτίμηση του Γιώργου Παράσχου στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά η Ένωση δεν κατάφερε να βρει διαδρόμους προς την περιοχή του Κότσαρη και με εξαίρεση μια φάση με τον Ολιβέιρα στο 15΄, αδυνατούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες.

Με την πάροδο του χρόνου και όσο παρέμενε το «ρευστό» 1-0, οι δύο προπονητές άρχισαν να αντιμετωπίζουν πιο... επαγγελματικά την κατάσταση και να ρίχνουν στο ματς τα «βαριά» τους χαρτιά. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα της παρόλα αυτά όμως έφτασε στο ένα δεύτερο γκολ που απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη ρεβάνς της 2ας Φεβρουαρίου. Από ασίστ του Μάνταλου ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Κότσαρη, πλάσαρε ιδανικά και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Από τα αξιοσημείωτα του σημερινού αγώνα, το επαγγελματικό ντεμπούτο του 19χρονου Βεντάντ Ραντόνια, στο δεξιό άκρο της «κιτρινόμαυρης» άμυνας, αλλά και η μη χρησιμοποίηση του Νασίμ Χνιντ. Ο Τυνήσιος ενεργοποιήθηκε ξανά, ο Χιμένεθ του μίλησε στην τελευταία προπόνηση, αλλά δεν τον έβαλε ούτε λεπτό παρότι απουσίαζαν οι Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσεάρου. Αφού δεν έπαιξε σήμερα, αναρωτιέται κανείς πότε θα παίξει...

Οι συνθέσεις

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Ραντόνια, Σβάρνας, Λάτσι, Λόπες, Σιμάνσκι (85΄ Σιμόες), Γαλανόπουλος (65΄ Μάνταλος), Σάκχοφ, Τάνκοβιτς (55΄ Μαχαίρας), Αλμπάνης (55΄ Λιβάγια), Ολιβέιρα (65΄ Γκαρσία).

ΑΠΟΛΛΩΝ (Γιώργος Παράσχος): Κότσαρης, Τσαμπούρης, Λισγάρας, Βιτλής (64΄ Τσιλούλης), Χοχούμης, Καλίσιρ, Φατιόν (46΄ Σλίβκα), Κιτοκό (64΄ Λαγός), Καραγκούνης (64΄ Μουνιέ), Μπεντινέλι (78΄ Κραγιόπουλος), Βάρκας.