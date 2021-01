Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν είδαμε επιβάρυνση στα δημοτικά σχολεία (βίντεο)

Τι είπε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ για το άνοιγμα των υπόλοιπων βαθμίδων της εκπαίδευσης, τη μετάλλαξη του ιού και τον εμβολιασμό.

Πλησιάζει η περίοδος που θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων, τόνισε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, υπογραμμίζοντας ότι δεν παρατηρήθηκε ουσιαστική επιβάρυνση μετά την επιστροφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία.

Παράλληλα, επεσήμανε πως «έχουμε μεγάλο θέμα στα Πανεπιστήμια», όπου σε ορισμένες σχολές δεν μπορεί να αντικατασταθεί η δια ζώσης διδασκαλία με τηλεκπαίδευση. Εκτίμησε, πάντως, πως «το εαρινό εξάμηνο θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί, έστω και με παρατάσεις εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων μέσα στο καλοκαίρι».

Ερωτηθείς σχετικά με τη μετάλλαξη του ιού, τόνισε πως συνήθως οι μεταλλάξεις του κορονοϊού δεν είναι σημαντικές και δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Τόνισε πως «τα εμβόλια καλύπτουν και τη μετάλλαξη αυτή», αναφερόμενος στο στέλεχος που εντοπίστηκε αρχικά στη Βρετανία. Συμπλήρωσε, βέβαια, πως απαιτείται ιολογική επιτήρηση, ώστε να είμαστε έτοιμοι για περαιτέρω έρευνες.

Σε ό,τι αφορά στο χρονικό διάστημα της ανοσίας μετά τον εμβολιασμό, ο κ. Δημόπουλος είπε «Κάποιος που έχει προσβληθεί από τον ιό, οκτώ μήνες μετά διατηρεί ικανοποιητική ανοσία. Συμπεραίνουμε ότι λογικά το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με το εμβόλιο». Μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, συνέχισε, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει λογική σύνδεσης των θανάτων υπερηλίκων που εμβολιάστηκαν στη Νορβηγία, ούτε με το εμβόλιο ούτε με τον κορονοϊό, αποδίδοντας τους σε παθολογικά αίτια.