Κόσμος

ΗΠΑ: Συντριβή ελικοπτέρου με εθνοφρουρούς (εικόνες)

Τραγωδία με θύματα ένστολους στις ΗΠΑ. Στις φλόγες το ελικόπτερο.

Τρία μέλη της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το ελικόπτερο έπεσε σε φάρμα και δεν επέζησε κανένας από τους επιβαίνοντες.

Επρόκειτο για UH-60 Black Hawk, ελικόπτερο που έκανε ιατρικές αποστολές, έπεσε στην πόλη του Ρότσεστερ.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ εικόνες από το σημείο της πτώσης, δείχνουν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου να φλέγονται.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, που κάλεσε για βοήθεια, είπε ότι άκουσε τον ήχο της μηχανής και όταν βγήκε, είδε το ελικόπτερο να πετά πολύ χαμηλά.

Ο Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης είπε ότι οι σημαίες των κτηρίων θα κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη τιμής στα θύματα της συντριβής.