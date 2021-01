Κοινωνία

Μετρό: Ποιος σταθμός είναι κλειστός

Με εντολή της Αστυνομίας θα παραμείνει κλειστός ο σταθμός. Από τι ώρα δεν πραγματοποιούν στάσεις οι συρμοί.

Κλειστός θα είναι από τις 10, σήμερα το πρωί, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο».



Ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός με εντολή της Αστυνομίας, με αφορμή το εκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι στα Προπύλαια.



Οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο», χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάσεις.