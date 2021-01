Αθλητικά

Ολυμπιονίκης σκοποβολής έκανε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Άρχισαν οι έρευνες μετά την επίσημη καταγγελία της Άντρης Ελευθερίου για σεξουαλική παρενόχληση από παράγοντα, πριν από λίγα χρόνια.

Σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για την σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε από παράγοντα του αθλητισμού, πριν από μερικά χρόνια, προχώρησε η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής, Άντρη Ελευθερίου, ύστερα από συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, Έμιλυ Γιολίτη.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1 Κύπρου, η Άντρη Ελευθερίου στην κατάθεση της, ανέφερε πανομοιότυπα πράγματα με τα όσα είχε πει στην τηλεοπτική της συνέντευξη, πριν από περίπου δύο χρόνια, δηλαδή ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2006 στην Αυστραλία, κάτι το οποίο κατά τα λεγόμενα της επαναλήφθηκε αρκετές φορές το 2008 στο Πεκίνο, από το ίδιο όπως είπε, πρόσωπο.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Κύπρου συνεχάρη την αθλήτρια για το θάρρος που επέδειξε και την διαβεβαίωσε ότι τόσο η Πολιτεία, όσο και η ίδια προσωπικά θα την στηρίξουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, διαβεβαίωσε για την αποφασιστικότητα της Πολιτείας και της ίδιας προσωπικά να πατάξουν τέτοια φαινόμενα από όπου κι αν προέρχονται.

Μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που βιώνουν τη σεξουαλική παρενόχληση και διστάζουν να σπάσουν τη σιωπή τους, έστειλε η Άντρη Ελευθερίου μέσω του ΑΝΤ1: «Παρακαλώ όλες αυτές τις κοπέλες που πέρασαν όσα πέρασα και εγώ, που με νιώθουν, να βγουν, να μη φοβηθούν, να μην ντρέπονται για αυτό» τόνισε η κα Ελευθερίου, λέγοντας με νόημα πως «τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να τιμωρούνται. Να βγουν να μιλήσουν». Παραδέχτηκε ωστόσο πως και για την ίδια ήταν δύσκολο να σπάσει τη σιωπή, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν είχα τη δύναμη, ήμουν μικρή», ωστόσο «ωστόσο βρήκα τη δύναμη μετά τη συνάντηση με την υπουργό δικαιοσύνης, πήρα την δύναμη και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω».