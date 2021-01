Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Δερμιτζάκης: Μπορεί κάποιες μεταλλάξεις να “ξεφεύγουν” από το εμβόλιο

Τι λέει ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενεύης για τα εμβόλια, τις μεταλλάξεις του ιού και το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων.

Υπάρχει πιθανότητα να προκύψει μια μετάλλαξη ή μεταλλάξεις σε ένα στέλεχος του ιού οι οποίες να ξεφεύγουν από τα εμβόλια, τόνισε μεταξύ άλλων ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης.



Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε πως «δεν νομίζω ότι αυτή την στιγμή έχουμε κάτι να ανησυχούμε συγκεκριμένα αλλά πρέπει να ανησυχούμε γενικότερα για το γεγονός ότι υπάρχουν εμβολιασμοί σε περίοδο που έχουμε πολλά κρούσματα. Επομένως πρέπει να φτιαχτούν και να συνεχιστούν προγράμματα παρακολούθησης αυτών των μεταλλάξεων, όχι μόνο αυτών που ξέρουμε αλλά και καινούργιων παγκόσμια ώστε να προλάβουμε πιθανότητα εάν εμφανιστεί ένα τέτοιο στέλεχος σε σχέση με τα εμβόλια να μπορούμε να το περιορίσουμε γρηγορότερα».

Ο καθηγητής επεσήμανε ότι για εκείνον προτεραιότητα είναι το άνοιγμα γυμνάσιων - λυκείων.

«Έπρεπε να ανοίξει κάτι οπωσδήποτε όμως πρέπει να γίνει με σειρά προτεραιοτήτων» σημείωσε μεταξύ άλλων και ανέφερε πως στην Ελβετία η λαβίδα της θείας της κοινωνίας γίνεται με άλλο τρόπο ποτέ δεν ακουμπάει στο στόμα.

«Με απογοητεύει ότι άνοιξαν άλλες δραστηριότητες όπως η εκκλησία πριν από τα σχολεία» επεσήμανε και υπογράμμισε ότι είναι τραγικό λάθος να μιλάμε για σκι αντί για σχολεία.

Σχετικά με την νέα κυβέρνηση Μπάιντεν στις ΗΠΑ ο ίδιος σχολίασε πως νομίζει ότι θα δούμε άλλη διαχείριση της πανδημίας που θα αλλάξει και για όλον τον πλανήτη και ότι ο Μπάιντεν έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα επιστημονική.

Επιπλέον, σημείωσε πως η Ελλάδα πάει καλύτερα απ' ότι περιμέναμε και ότι η εστίαση από την στιγμή που ανοίξει με την ιδια ωριμότητα όπως οι άλλες, έξω δηλαδή, δεν είναι δύσκολο να το σκεφτούμε.