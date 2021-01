Κόσμος

Το δηκτικό σχόλιο του Σάντερς για την ορκωμοσία Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών απάντησε μετά τον «καταιγισμό» σχολίων για το ντύσιμό του, που έγινε viral.

Ο αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς απάντησε σήμερα ότι στο Βερμόντ ο κόσμος προτιμά να ντύνεται ζεστά και "δεν ενδιαφέρεται για την μόδα", ερωτηθείς για την ενδυματολογική του εμφάνιση στη διάρκεια της ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

"Ξέρετε, στο Βερμόντ ντυνόμαστε ζεστά. Κάτι ξέρουμε από κρύο. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ωραία μόδα. Θέλουμε να νιώθουμε ζεστά. Και αυτό έκανα σήμερα", δήλωσε ο Σάντερς στο CBS NEWS.

Ο Σάντερς, πρώην αντίπαλος του Μπάιντεν στις προκριματικές για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος, ήταν μεταξύ των λίγων προσκεκλημένων στην τελετή, όπου ξεχώρισε λόγω της ενδυμασίας του: εμφανίστηκε με σκούρο χακί μπουφάν (και όχι με κοστούμι ή παλτό, όπως όλοι οι υπόλοιποι), τεράστια, μάλλινα γάντια με σχέδια και έναν κίτρινο φάκελο παραμάσχαλα.

Η εμφάνισή του έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Μπέρνι πήγε στην ορκωμοσία γιατί ήταν στο δρόμο του για το φαρμακείο», σχολίασε ένας χρήστης στο διαδίκτυο, που κατακλύστηκε από αστεία «μιμίδια» του 79χρονου γερουσιαστή.

Η σύζυγός του αποκάλυψε όμως ότι το μπουφάν ήταν χριστουγεννιάτικο δώρο από τον γιο τους: «Ένα μπουφάν του Βερμόντ, γάντια του Βερμόντ, χιούμορ του Βερμόντ», είπε η Τζέιν Ο’Μίρα Σάντερς.