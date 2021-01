Πολιτική

Ταραντίλης: Προτεραιότητα το άνοιγμα για γυμνάσια και λύκεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα εμβόλια και τον μηχανισμό αναπλήρωσης για τα ραντεβού. Ο Τζο Μπάιντεν και η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο.

Με αναφορά στην ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τις προοπτικές για «την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και των δύο φίλων λαών καθώς και τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας» ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όσα είπε χθες στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «για έναν έμπειρο πολιτικό που γνωρίζει όσο λίγοι την περιοχή μας αλλά και τις ευαισθησίες μας». Πρόσθεσε πως «είναι επίσης ένας ηγέτης ο οποίος πορεύεται με σύνεση αλλά και με αυτοπεποίθηση κυρίως όμως πορεύεται με σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Είπε «χθες ήταν μία ιστορική μέρα καθώς μετά από απόφαση της κυβέρνησης και την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή η χώρα μας επεκτείνει την επικράτειά της για πρώτη φορά μετά την προσάρτηση των Δωδεκανήσων, το 1947 κατά περίπου 10%».

Και ο κ. Ταραντίλης συνέχισε: «Μεγεθύνεται έτσι, όχι με απόσπαση εδαφών, αλλά με την επέκταση των χωρικών της υδάτων στο Ιόνιο, από τους Οθωνούς μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο και με διαδικασίες απόλυτα θεμελιωμένες στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Πρόκειται -όπως τόνισε χθες στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- για την άσκηση ενός δικαιώματος, το οποίο η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει και σε άλλες περιοχές, σε χρόνο και υπό συνθήκες που η ίδια θα το επιλέξει. Αυτό, άλλωστε, αναφέρεται ρητά στο πρώτο άρθρο του νόμου που ψηφίστηκε χθες. Ταυτόχρονα, με την ίδια αυτή απόφαση η κυβέρνηση εκπέμπει μήνυμα σε όσους προσπαθούν με απειλές να στερήσουν από την πατρίδα μας όσα της επιτρέπουν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου».

Διανύουμε ένα κρίσιμο διάστημα

Ακολούθως, όσον αφορά τις εξελίξεις για την πανδημία και τον εμβολιασμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «Είναι προφανές ότι διανύουμε ένα κρίσιμο διάστημα στη διάρκεια του οποίου συνεχίζεται η άμυνα απέναντι στον ιό σε συνδυασμό με την αντεπίθεση μέσω της επιχείρησης «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, δηλαδή τη λεγόμενη άμυνα, συνεχίζεται η παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεδομένων και προχωρούμε -- ύστερα από εισηγήσεις της Επιτροπής των Ειδικών -- με μικρά και πολύ προσεκτικά βήματα προς μια μερική κανονικότητα. Εφαρμόζεται το κυλιόμενο σχέδιο σύμφωνα με το οποίο τα επιδημιολογικά δεδομένα των 7 προηγούμενων ημερών θα καθορίζουν τις επόμενες αποφάσεις. Αυτές, θα ανακοινώνονται κάθε Παρασκευή από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Ν. Χαρδαλιά.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, δηλαδή την αντεπίθεση μέσω της επιχείρησης «Ελευθερία» -το πιο πολύπλοκο εγχείρημα που ανέλαβε ποτέ το Ελληνικό Κράτος στον χώρο της υγείας- προχωρούμε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Οι εμβολιασθέντες -- κάποιοι και με τη δεύτερη δόση -- ξεπέρασαν τους 107.000 συνολικά και τους 15.000 αποκλειστικά τη χθεσινή μέρα. Είναι αυτονόητο πως ο ρυθμός των εμβολιασμών δεν είναι στατικός, είναι δυναμικός και εξαρτάται πρωτίστως από τις ποσότητες εμβολίων που παραλαμβάνει η χώρα μας».

Και τόνισε: «Όσα περισσότερα εμβόλια έρχονται, τόσο περισσότεροι εμβολιασμοί θα γίνονται, φροντίζοντας πάντα να υπάρχει ένα απόθεμα, ώστε να είναι εξασφαλισμένη για όλους η δεύτερη δόση.

Προκειμένου να μην χάνεται κανένα εμβόλιο, δημιουργήθηκε μηχανισμός αναπλήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι δόσεις από ραντεβού που δεν γίνονται, θα διατίθενται αμέσως στις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας, που θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης».

"Μείζονος σημασίας η πρόταση του πρωθυπουργού για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού"

Επιπροσθέτως και συνεχίζοντας την αναφορά του στους εμβολιασμούς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «ήδη από χθες προστέθηκαν στον μηχανισμό 65 Κέντρα Υγείας και 144 νέα σημεία εμβολιασμού».

Ο Χρήστος Ταραντίλης αναφέρθηκε έπειτα στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνοντας ότι «τα θέματα της πανδημίας και του εμβολιασμού θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα σε τηλεδιάσκεψη των 27 ηγετών της Ε.Ε. Στη διάρκειά της ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης -όπως ήδη έχει δηλώσει- θα θέσει τρία επιμέρους ζητήματα:

Πρώτον: Θα αναπτύξει την πρόταση που ήδη έχει καταθέσει μαζί με τον Αυστριακό Καγκελάριο και την Πρωθυπουργό της Δανίας για την ταχύτερη προώθηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών έγκρισης των εμβολίων της Astra Zeneca και άλλων εταιρειών.

Δεύτερον: Θα εισηγηθεί την ενεργοποίηση της Επιτροπής για την άσκηση πίεσης προς την Pfizer, ώστε να επιταχύνει την παραγωγή της και επιπλέον να είναι απολύτως συνεπής στην παράδοση των δόσεων, όπως έχει δεσμευτεί προς όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, εντός του πρώτου τριμήνου του 2021.

Και τρίτον: Θα αναπτύξει την πρότασή του για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού για να απαλλαγούν όσοι ευρωπαίοι πολίτες εμβολιάζονται τόσο από την υποχρέωση τεστ πριν από κάθε ταξίδι, όσο και από την υποχρεωτική καραντίνα στα Κράτη που φτάνουν, να περιοριστούν οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και να διευκολυνθεί η μετακίνηση από Κράτος σε Κράτος.

Ενδεχόμενη εφαρμογή της πρότασης αυτής όχι μόνο δεν θα προσθέσει κανέναν περιορισμό, αλλά αντίθετα θα βοηθήσει όλους τους ευρωπαίους πολίτες να απαλλαγούν από τους σημερινούς δύσκολους περιορισμούς στις μετακινήσεις τους.

Στόχος, όπως γράφει σε άρθρο του στο Euractiv και στην ιστοσελίδα Das Morning Briefing ο πρωθυπουργός, δεν είναι να χωρίσουμε τους πολίτες σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αντιθέτως θέλουμε να δημιουργήσουμε μια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τα ταξίδια για όσους διαθέτουν το πιστοποιητικό.

Είναι προφανές πως η λήψη σχετικής απόφασης θα είναι μείζονος σημασίας, ενόψει κυρίως της τουριστικής περιόδου».

Σημείωσε επίσης ότι «η πρόταση ήδη υποστηρίζεται από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), ο γενικός διευθυντής της οποίας κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να υιοθετήσουν την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού και να συντονίσουν μια πολιτική που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να αποκομίσει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη».

"Οι στόχοι που έβαλε η κυβέρνηση για το μεταναστευτικό έχουν επιτευχθεί"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στη συνέχεια στο μεταναστευτικό επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο της Ε.Ε. για ένα νέο Σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την εφαρμογή μιας νέας πιο αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αξίες. Μπορούμε ήδη να πούμε -έχοντας πλέον τα δεδομένα που αφορούν το 2020- ότι οι στόχοι που έβαλε η κυβέρνηση έχουν επιτευχθεί. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται:

Μείωση των αφίξεων κατά 80%.

Μείωση των διαμενόντων στις δομές της χώρας κατά 63%.

Αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου και του Έβρου κατά 60%.

Αύξηση των μεταφορών από τα νησιά στην ενδοχώρα κατά 56%.

Επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου κατά 64%.

Σημειώνεται ακόμη ότι μέσα στο 2020 έκλεισαν 57 δομές φιλοξενίας, ενώ δημιουργήθηκαν μόλις 3 νέες δομές για αιτούντες άσυλο.

Παράλληλα, μεταφέρθηκαν τα ασυνόδευτα ανήλικα από τις δομές των νησιών, σε δομές της ενδοχώρας ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπογράμμισε επίσης ότι έγινε ταυτόχρονα πράξη «ο στόχος της κυβέρνησης για δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο στην Επικράτεια, καθώς σε όλες τις Περιφέρειες -με εξαίρεση τις πύλες εισόδου- οι διαμένοντες δεν ξεπερνούν το 1% του πληθυσμού».

Όπως αναλυτικά είπε: «Σημειώνεται ότι στη χρονιά που πέρασε:

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου.

Ενισχύθηκε η φύλαξη των συνόρων μας στο Αιγαίο και τον Έβρο, όπου προχωρά η κατασκευή νέου φράχτη.

Δημιουργήθηκε νέο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας και της οικονομικής δραστηριότητας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που σχετίζονται με το μεταναστευτικό.

Μπαίνει τέλος στην επιδοματική πολιτική του παρελθόντος, που οδήγησε σε αύξηση του αριθμού παράτυπων μεταναστών.

Άρχισε η αντικατάσταση των άναρχων κέντρων με κλειστά/ελεγχόμενα, που εγγυώνται την προστασία της δημόσιας υγείας και της δημόσιας ασφάλειας».