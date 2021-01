Κοινωνία

Χειροπέδες για το άγριο μαχαίρωμα

Λίγες ώρες κατάφερε να διαφύγει ο άνδρας που προσπάθησε να δολοφονήσει έναν νεαρό.

Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα, στην Βάρδα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας και της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, ένας 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο δράστης, μερικές ώρες νωρίτερα σε τοποθεσία της Βάρδας, λόγω προσωπικών διαφορών, έχοντας ανθρωποκτόνο πρόθεση τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα έναν 23χρονο ομοεθνή του, από το Πακιστάν, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Επιπλέον, από τον έλεγχο των στοιχείων του δράστη προέκυψε ότι είχε εισέλθει και διέμενε παράνομα στην Ελλάδα