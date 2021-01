Πολιτική

Διερευνητικές επαφές: Διάβημα στην Άγκυρα και “πυρετός επαφών”

Την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης προκάλεσαν οι χθεσινές υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο. Μπαράζ επαφών από Δένδια.

Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα, θα προχωρήσει σήμερα η ελληνική Κυβέρνηση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, για τις χθεσινές υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών, στο Αιγαία.

Το απόγευμα, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογο του, Χάικο Μάας, ο οποίος πρόσφατα επισκέφθηκε την Τουρκία.

Επίσης, την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με 4 Ευρωπαίους Επιτρόπους, μεταξύ των οποίων και οι Μπορελ και Σχοινάς, αλλά και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

ΣΥΡΙΖΑ: ετεροχρονισμένη ενημέρωση για τη διαπραγμάτευση Ελλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, επισημαίνει ότι «εχθές, 20 Ιανουαρίου του 2021, το διπλωματικό γραφείο του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώθηκε από το διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού για τη διαπραγμάτευση Ελλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας, που διεξήχθη το καλοκαίρι στο Βερολίνο, για τη θετική έκβαση που είχε πάρει στην πρώτη φάση της και την αρνητική της κατάληξη. Υπογραμμίζεται ότι η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε αφού ο κ Κατρούγκαλος είχε ζητήσει, για πολλοστή φορά, να υπάρξει διαφάνεια και σοβαρή ενημέρωση επί του ζητήματος και όχι μισόλογα. Το γεγονός ότι ο κ. Ταραντίλης δεν το γνωρίζει είναι εσωτερικό θέμα της Κυβέρνησης, όπως και πολλά άλλα».