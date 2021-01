Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας - Θεμιστοκλέους για τον κορονοϊό, τα εμβόλια και τα νησιά (βίντεο)

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμών, την εξέλιξη της πανδημίας και τον εμβολιασμό στη νησιωτική Ελλάδα.