Μητσοτάκης σε Μενέντεζ: να επιδιώξουμε κοινούς στόχους για την Ανατολική Μεσόγειο

Το μήνυμα Μητσοτάκη στο Twitter για το νέο ρόλο του Μπομπ Μενέντεζ.

Τον Αμερικανό Γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, για τον νέο ρόλο του ως Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, συνεχάρη τόσο τηλεφωνικά, όσο και μέσω Twitter, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είχα μια ενδιαφέρουσα και παραγωγική συνομιλία με τον Πρόεδρο Μενέντεζ. Τον συγχαίρω για το νέο του ρόλο και ανυπομονώ να επιδιώξουμε κοινούς στόχους ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Μενέντεζ έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν τη δυσφορία του για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, τονίζοντας πως «τοποθετείται σε πολλές περιπτώσεις με τρόπο που δεν αρμόζει σε σύμμαχο. Αυτό αποτελεί μία πολύ ουσιαστική πρόκληση για μας και είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό».