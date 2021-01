Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: ανάγκη για επιτάχυνση αδειοδότησης νέων εμβολίων

Οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής. Ποιο το ζητούμενο για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η συμφωνία για τα τεστ και τους περιορισμούς στα ταξίδια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε απόψε μέρος στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είχε ως αντικείμενο τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός έθεσε, μαζί με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς και την πρωθυπουργό της Δανίας Μέρτε Φρεντερίκσεν, την ανάγκη επίσπευσης της αδειοδότησης υποψήφιων εμβολίων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) -με πρώτο παράδειγμα το εμβόλιο που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca.

Προσθέτουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει εφεξής να φροντίσει να οδηγεί τις εξελίξεις στο μέτωπο των αδειοδοτήσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά την έγκριση εμβολίων που είναι μονοδοσικά ή δεν απαιτούν συνθήκες βαθιάς ψύξης και συνεπώς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στις εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού. Επίσης διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία των τριών ηγετών δεν αποσκοπεί στην άσκηση πολιτικής πίεσης στον EMA, αλλά στην παράκαμψη χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες καθυστερούν τη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει απτών επιστημονικών δεδομένων.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι στις παρεμβάσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να τηρηθούν πλήρως τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων εμβολίων που έχουν συμφωνηθεί με τις φαρμακευτικές εταιρείες για το πρώτο τρίμηνο του 2021, τονίζοντας ότι στον αγώνα κατά της Covid-19 δεν υπάρχει περιθώριο να χαθεί χρόνος. Παράλληλα ο πρωθυπουργός έθεσε στους υπόλοιπους ηγέτες την πρότασή του για θεσμοθέτηση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού, αποσαφηνίζοντας ότι σε πρώτη φάση το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τυποποίηση της μορφής του. Αυτό προκειμένου να έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία, ώστε η Ευρώπη να είναι έτοιμη να συζητήσει τη χρήση του όταν θα έχει πια αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που θα έχουν εμβολιαστεί.

Επιπλέον όσον αφορά την εμφάνιση μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού, ο πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Σαρλ Μισέλ: να τηρούνται οι δεσμεύσεις για τις παραδόσεις εμβολίων

"Οι ηγέτες θέλουν να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός. Από την άποψη αυτή, πρέπει να τηρούνται οι δεσμεύσεις για παραδόσεις από τις εταιρείες. Τα εμβόλια πρέπει να διανέμονται ταυτόχρονα και πρέπει να είναι κατ 'αναλογία πληθυσμού", τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίουν, Σαρλ Μισέλ.

Παράλληλα σημείωσε ότι: "Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα σύνορα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Ταυτόχρονα, είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να ληφθούν περιορισμοί για τα μη απαραίτητα ταξίδια. Οι συστάσεις ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοστούν από αυτή την άποψη".

Συμφωνία για κοινή λίστα πιστοποιημένων τεστ κορονοϊού

Σε συμφωνία για ένα κοινό πλαίσιο αναφορικά με τα τεστ κορονοϊού κατέληξαν οι αρχηγοί κρατών στη Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε η πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέσπιση κοινού πλαισίου στη χρήση των rapid test και την αμοιβαία αναγνώριση των εν λόγω τεστ για τον κορονοϊό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, η απόφαση αυτή είναι βασική για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.