Μπλίνκεν: Σημαντική για τα συμφέροντά μας η σχέση με την Ελλάδα

Η απάντηση του υποψήφιου ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για τη «θέση» των ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο.

Την επιθυμία του να εργαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας εξέφρασε ο υποψήφιος υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο υποψήφιος υπουργός χαρακτήρισε σημαντική τη σχέση ΗΠΑ-Ελλάδα για τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον στην Ανατολική Μεσόγειο και εκφράστηκε θετικά για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο τριμερές σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (3+1).

Η Ερώτηση του Γερουσιαστή Μενέντεζ: Στο προηγούμενο Κογκρέσο, ηγήθηκα της προσπάθειας για την υπερψήφιση του Νόμου για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο (EastMed Act). Ο νόμος προβλέπει μια νέα στρατηγική που βασίζεται στη συνεργασία των ΗΠΑ με τις τρεις δημοκρατίες της περιοχής, την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο. Πώς θα συνεχίσετε να ενισχύετε τις επενδύσεις που περιγράφονται στο νόμο και να ενισχύεται περαιτέρω τις κρίσιμες σχέσεις ασφάλειας με την Ελλάδα και την Κύπρο;

Απάντηση Άντονι Μπλίνκεν: Εάν επικυρωθεί ο διορισμός μου, ανυπομονώ να εξετάσω περαιτέρω αυτή τη νομοθεσία και να συνεργαστώ με το Κογκρέσο και τους συναδέλφους σε όλες τις υπηρεσίες για την υποστήριξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Η σχέση ασφάλειας ΗΠΑ-Ελλάδας είναι σημαντική για τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς οι διμερείς δεσμοί έχουν βελτιωθεί, ξεκινώντας από τη κυβέρνηση Ομπάμα-Μπάιντεν. Εάν επικυρωθεί ο διορισμός μου, θα εργαστώ για να συνεχίσω την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, καθώς και της Κύπρου.