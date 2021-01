Κοινωνία

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες αιματηρής ληστείας σε επιχείρηση

Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία με τρεις σοβαρά τραυματίες. Έγκλειστος φυλακών ο ένας εκ των δραστών. Πώς έφτασε στα ίχνη τους η ΕΛΑΣ.

Τους δράστες αιματηρής ληστείας σε επιχείρηση εμπορίας ψιλικών στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμούς της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία τραυματίστηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της κι ένας υπάλληλος, ταυτοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., ανακοινώνοντας την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πρόκειται για δύο ομογενείς, μεταξύ αυτών ένας 37χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία, που από τον περασμένο Οκτώβριο βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακή, κατηγορούμενος για οκτώ ένοπλες ληστείες την 3ετία 2008-2010 σε υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. και τραπεζών, με συνολική λεία πάνω από 100.000 ευρώ. Ως συνεργός του κατηγορείται, σύμφωνα με την αστυνομία, 31 ετών υπάλληλος -τότε- περιπτέρου, το οποίο συνεργαζόταν με την επιχείρηση- «στόχο» και ο ίδιος την επισκεπτόταν συχνά για την προμήθεια εμπορευμάτων.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τις πολύμηνες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι δράστες εισέβαλαν το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου στο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μοναστηρίου, σπάζοντας με βαριοπούλα τις τζαμαρίες. Κρατώντας πιστόλι, ο 37χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε μία φορά εναντίον του υπαλλήλου της επιχείρησης, όταν εκείνος επιχείρησε να αμυνθεί με καρέκλα. Εκείνη την ώρα, ο 55χρονος ιδιοκτήτης, που βρισκόταν στον ίδιο χώρο και καταμετρούσε τις εισπράξεις της ημέρας, προέταξε την κυνηγετική του καραμπίνα εναντίον του ένοπλου με τον 29χρονο γιο του πρώτου να προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο επίδοξων ληστών και των ιδιοκτητών της επιχείρησης, κατά την οποία ο 37χρονος πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον τους με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τους δράστες να τραπούν σε φυγή, χωρίς να αφαιρέσουν χρήματα, αλλά με αιμόφυρτα τα τρία θύματα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, όπου παρέμειναν για νοσηλεία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο από κοινού κατά συρροή, της απόπειρας ληστείας, της παράνομης οπλοφορίας - οπλοχρησίας, της κλοπής από κοινού και της συνέργεια σε απόπειρα ληστείας