Κόσμος

“Απελευθερωμένος” από τον Τραμπ νιώθει ο Φάουτσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ανακούφισή του για την ελεύθερη άσκηση του ρόλου του εξέφρασε ο υπεύθυνος για την πανδημία στις ΗΠΑ.

Ο αμερικανός ανοσολόγος Άνθονι Φάουτσι, σύμβουλος της προεδρίας των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, παραδέχθηκε χθες Πέμπτη ότι το γεγονός πως δεν είναι πια υποχρεωμένος να αντικρούει τον Ντόναλντ Τραμπ τον ανακουφίζει κάπως.

Την επομένη της ορκωμοσίας του Δημοκρατικού νέου προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο διευθυντής του εθνικού ινστιτούτου λοιμωδών νόσων έκανε την επιστροφή του στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου.

Συχνά παρών σε αυτή για να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων το πρώτο διάστημα μετά την εκδήλωση της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια, τέθηκε στο περιθώριο τους τελευταίους μήνες από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου τέως προέδρου. «Πάντα ήμουν ειλικρινής κι αυτό μερικές φορές δημιουργούσε προβλήματα», εξήγησε.

«Ορισμένες δηλώσεις με έκαναν να αισθάνομαι άβολα, διότι δεν βασίζονταν στην επιστήμη», συνέχισε ο 80χρονος επιστήμονας, που χαίρει εκτίμησης και είναι πολύ δημοφιλής στη χώρα του.

Διευκρίνισε ότι αν κάτι τον ενόχλησε περισσότερο, αυτό ήταν η προβολή από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μάρτιο του 2020, της υδροξυχλωροκίνης, ανθελονοσιακού φαρμάκου που αποδείχθηκε ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ως προς την αντιμετώπιση της COVID-19, της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός.

«Δεν μου έδινε καμία ικανοποίηση το να αντικρούω τον πρόεδρο», είπε, και πάντως «δεν είχα σχηματίσει την εντύπωση πως μπορούσε κανένας να εκφράζεται χωρίς να αντιμετωπίζει επιπλοκές».

«Η ιδέα ότι μπορώ να έρχομαι εδώ και να μιλάω γι’ αυτά που γνωρίζω, για τα στοιχεία, για την επιστήμη — είναι απελευθερωτική αίσθηση».