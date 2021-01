Τεχνολογία - Επιστήμη

Παράλυτα ποντίκια περπάτησαν ξανά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικό επίτευγμα από τους επιστήμονες. Παράλυτα ποντίκια με παραπληγία περπάτησαν ξανά χάρη σε πειραματική θεραπεία.

Γερμανοί επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν παράλυτα ποντίκια, λόγω τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη τους, να περπατήσουν πάλι, πετυχαίνοντας ξανά την αναγέννηση των κατεστραμμένων νεύρων μέσω της χρησιμοποίησης μίας ειδικά σχεδιασμένης πρωτεΐνης, η οποία παράγεται καθοδηγούμενα στον εγκέφαλο των ζώων με την εισαγωγή των κατάλληλων γενετικών πληροφοριών.

Οι τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη, συνήθως εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων ή αθλημάτων, αφήνουν συχνά παράλυτους τους ανθρώπους, καθώς πλέον διακόπτεται η μετάδοση νευρικών σημάτων μεταξύ μυών και εγκεφάλου. Η νέα θεραπεία των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Ρουρ του Μπόχουμ, η οποία παρουσιάστηκε με σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Communications», κατόρθωσε να αναγεννήσει τα νευρικά κύτταρα των παράλυτων τρωκτικών χάρη σε μία πρωτεΐνη.

«Με μία σχετικά μικρή παρέμβαση, ενεργοποιούμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό νεύρων, ώστε να αναγεννηθούν και τελικά αυτός είναι ο λόγος που τα ποντίκια μπορούν να περπατήσουν ξανά», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Ντίτμαρ Φίσερ στο πρακτορείο Ρόιτερς.

Τα πλήρως παραπληγικά ποντίκια άρχισαν να περπατούν ξανά μόνο δύο έως τρεις εβδομάδες μετά την εφάπαξ πειραματική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή γενετικών οδηγιών στον εγκέφαλο (με τη βοήθεια ενός γενετικά τροποποιημένου αβλαβούς ιού ως οχήματος), έτσι ώστε να παράγει μία πρωτεΐνη κυτταροκίνη (υπερ-ιντερλευκίνη-6) και να τη στείλει στους κινητικούς νευρώνες. Η εν λόγω πρωτεΐνη μπορεί να βοηθήσει στην αναγέννηση των νευρώνων. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι επιτρέπει στα κύτταρα να παράγουν τη δική τους υπερ-ιντερλευκίνη-6, η οποία στη συνέχεια διανέμεται σε πιο μακρινά σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι ερευνητές, ήδη, διερευνούν κατά πόσο η θεραπεία μπορεί να βελτιωθεί και θα συνεχίσουν τα πειράματα σε μεγαλύτερα ζώα, όπως χοίρους, σκύλους ή μαϊμούδες, πριν δοκιμάσουν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά της σε ανθρώπους, κάτι που ασφαλώς θα πάρει πολλά χρόνια, σύμφωνα με τον δρα Φίσερ.

Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχε και η ελληνικής καταγωγής επιστήμων Αναστασία Ανδρεαδάκη.