Τσίπρας: έρχεται “τσουνάμι” από λουκέτα και απολύσεις

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την ότι τη «φέρνει στο χείλος του γκρεμού».

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και της οικονομίας, ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξη του στην εφημερίδα «Νεολόγος» των Πατρών, υποστηρίζοντας ότι «με την οικονομική πολιτική του κ. Μητσοτάκη οδηγούμαστε σε de facto επαναφορά των μνημονιακών συνθηκών», «τσουνάμι λουκέτων και απολύσεων».

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας σχολιάζει πως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε τον πρωθυπουργό για ουσιαστικά μέτρα εμπροσθοβαρούς στήριξης και ρευστότητα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, εκείνος έλεγε για «λεφτόδεντρα» και «σήμερα, o κ. Μητσοτάκης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το τέρας που εξέθρεψε. Με τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη για το 2020 και με δυσοίωνες προβλέψεις και για το νέο έτος». Αναφέρει ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν σωρευθεί πάνω από 9 δισ. ιδιωτικό χρέος, πέραν των 30 δισ. ευρώ παγιωμένων οφειλών προς τράπεζες και εκτιμά πως «εάν έστω και τώρα, παράλληλα με το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας, δεν ληφθούν μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με οικονομικά και κοινωνικά συντρίμμια». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το μόνο οικονομικό πρόγραμμα της είναι η προστασία συγκεκριμένων ισχυρών οικονομικών συμφερόντων «αφήνοντας στο έλεος της νέας κρίσης τον κόσμο της πραγματικής οικονομίας».

«Αυτό αναφέρει και το 'ευαγγέλιο' της έκθεσης Πισσαρίδη, αυτό ανέφερε και ο υφυπουργός Οικονομικών του κ. Μητσοτάκη. Να τελειώνουμε με τις επιχειρήσεις 'ζόμπι'», προσθέτει ο κ. Τσίπρας, δηλαδή -όπως υποστηρίζει-τις εννιά στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα που είναι μικρομεσαίες. Γι' αυτές, σημειώνει, «η μόνη μέριμνα που υπάρχει είναι το πόσο γρήγορα θα εκποιηθεί η περιουσία τους, με βάση τις διατάξεις του νέου πτωχευτικού».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η μόνη απάντηση είναι άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος και ρευστότητα, όσο ακόμα υπάρχει η ρήτρα διαφυγής από την Ευρώπη. Ειδικότερα, προτείνει: η επιστρεπτέα προκαταβολή πρέπει να γίνει μη επιστρεπτέα, ώστε να υπάρχει χρήμα στην αγορά. Το ιδιωτικό χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών πρέπει να ρυθμιστεί, με διαγραφή μάλιστα μεγάλου μέρους της βασικής οφειλής. Οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να συνεχίσουν να καλύπτονται από το κράτος και μετά την άρση του lockdown, ώστε να διατηρηθούν θέσεις και σχέσεις εργασίας και να αποτραπεί κύμα απολύσεων από επιχειρήσεις που δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν. «Ειδάλλως, μετά την παύση των αναστολών εργασίας το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό» λέει υποστηρίζοντας ότι υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα, όμως «δεν υπάρχει η πολιτική βούληση του κ. Μητσοτάκη».

Ως προς τη διαχείριση της πανδημίας, ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει πως «όταν την ώρα της μάχης, η χώρα μένει ανοχύρωτη είναι εθνικό και κοινωνικό καθήκον η σκληρή κριτική στα έργα και τις παραλείψεις της κυβέρνησης και οι τεκμηριωμένες προτάσεις», κάνοντας λόγο για κυβέρνηση «που αποδεικνύεται ανίκανη και ανεπαρκής τόσο στο να προστατέψει την υγεία των πολιτών όσο και στο να θωρακίσει την οικονομία».

Σχολιάζει πως δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να λέει «τα κάναμε όλα καλά», όταν η Ελλάδα «καταγράφει τη μεγαλύτερη ύφεση στην ΕΕ, θρηνεί 4.500 ανθρώπους από την αρχή μάλιστα του 2ου lockdown, σημειώνονται τεράστιες καθυστερήσεις και η μία διάψευση να διαδέχεται την άλλη για τον εμβολιασμό». Θυμίζει τις προτάσεις που κατέθεσε εξαρχής ο ΣΥΡΙΖΑ για μαζικά δωρεάν τεστ, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ, επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας, ώστε να ενταχθούν και αυτές στη μάχη ενάντια στον Covid. Απορρίπτει κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση έχει πρόθεση αναβάθμισης του ΕΣΥ, υποστηρίζοντας ότι για τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη αποτελεί «βαρίδι».

«Γιατί λοιπόν να προσλάβει γιατρούς, όταν μετά την πανδημία θα τους βρει απέναντί του στα σχέδια για ΣΔΙΤ στην Υγεία;», σχολιάζει. Προσθέτει ότι δεν μπορούν να χειροκροτούν στα δύσκολα τους υγειονομικούς, αλλά να τους ξεχνούν όταν ζητούν τα αυτονόητα, αναφερόμενος σε «απλήρωτες εφημερίες», μη ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, μη αύξηση του μισθολογίου των γιατρών. «Η γέννηση του ΕΣΥ στην Ελλάδα που συντονίστηκε τότε από τον αείμνηστο Γ. Γεννηματά, ήταν ένα ιστορικό βήμα που ευτυχώς μέχρι και σήμερα, παρά τις άοκνες προσπάθειες συντηρητικών κυβερνήσεων να το διαλύσουν, στέκει ακόμα ισχυρό στην υπηρεσία του πολίτη», αναφέρει, τονίζοντας ότι είναι χρέος η ενίσχυση και εξέλιξη αυτής της παρακαταθήκης. Είπε ότι ακόμα και μέσα σε μημονιακούς περιορισμούς η «φιλοσοφία» του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αύξηση του προσωπικού στα νοσοκομεία, των διαθέσιμων κλινών, δημιουργία νέων νοσοκομειακών μονάδων και αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Αναφέρει ότι η πρόταση του για συμβούλιο αρχηγών παρουσία των μελών της επιτροπής στοχεύει στην αντιμετώπιση «της σκληρής πραγματικότητας που έχουν δημιουργήσει οι αντιφάσεις και οι ερασιτεχνισμοί της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη», αντιδιαστέλλοντας τη με την «ψεύτικη εικόνα που καλλιεργείται από έναν πρωτοφανή στα χρονικά προπαγανδιστικό μηχανισμό».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει ότι «μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Νέα Δημοκρατία μας φέρνει ξανά στο χείλος της καταστροφής» και στο ερώτημα για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, σχολιάζει ότι «είναι ίδιον της Δεξιάς να προσπαθεί να αποδρά από τις ευθύνες της όταν τα κάνει μπάχαλο», για να απαντήσει: «Επομένως, δε μπορώ να αποκλείσω τίποτα». Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι είναι «σαφής και καταγεγραμμένη η εκθετική αύξηση της δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα ζητήματα της πανδημίας και την οικονομία», πως όταν βγούμε από τον κλοιό της υγειονομική ανασφάλειας θα φανεί η «παταγώδης αποτυχία της» και πως «όσο κυβερνά προκαλεί μόνο αβεβαιότητα, απόγνωση και πόνο», για να δηλώσει βέβαιος ότι «η επιλογή μιας πολιτικής αλλαγής σε προοδευτική κατεύθυνση, θα είναι πλειοψηφική».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι το σπίτι κάθε αριστερού, κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη αυτής της χώρας» και ότι «οι αρχές και οι αξίες του πηγάζουν από μια βαθιά πίστη ότι αυτός ο τόπος μπορεί και πρέπει να προοδεύει και να εξελίσσεται κόντρα στη συντήρηση, την αδικία και την οπισθοδρόμηση της Δεξιάς». «Τα δήθεν εσωκομματικά μέτωπα είναι κατασκευάσματα αυτών που πιστεύουν στα κόμματα - νεκροταφεία ιδεών», σχολιάζει, σημειώνοντας ότι θα ήταν αφύσικο σε μια τέτοια συγκυρία στην Ελλάδα και διεθνώς, «ένα πολιτικό κόμμα του δικού μας χώρου να μη συζητά, να μην επερωτά, να μη σταματά να αναζητά διαρκώς τρόπους ώστε να κάνει την πολιτική του πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για την κοινωνία».

Ερωτηθείς για την προοδευτική διακυβέρνηση και αν θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία προς τη Φώφη Γεννηματά, σημειώνει πως «όποιος πραγματικά αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα δε μπορεί να κυβερνάται από ανθρώπους που θέλουν να διχάσουν και να διαιρέσουν έναν ολόκληρο λαό, για να τον φέρουν ξανά σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και απόγνωσης, έχει ευθύνη να μπει συμμέτοχος στη μεγάλη προσπάθεια για μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση...». «Μένει να φανεί πόσοι το αντιλαμβάνονται και ποιοι είναι τελικά διατεθειμένοι να βάλουν πλάτη σε μια τέτοια προσπάθεια», σχολιάζει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η χώρα χρειάζεται ένα ασφαλές μονοπάτι για να οργανώσει το παρόν της και να σχεδιάσει το μέλλον της, ιδέες και σχέδια συμβατά με την εποχή της γνώσης και της δημιουργίας, όραμα προσανατολισμένο σε καλύτερη και δικαιότερη ζωή για όλους και «η σημερινή κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να φράζει το δρόμο μας με νέα εμπόδια». «Αυτοί που τα σχέδια και οι ιδέες τους είναι ακόμα στην Ελλάδα του '50, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στον τόπο», λέει.

Ελληνοτουρκικά

Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «η κυβέρνηση κινείται απέναντι στην πιο επιθετική Τουρκία της τελευταίας 25ετίας, χωρίς στρατηγική χωρίς αρχή, μέση και τέλος», επαναλαμβάνοντας την κριτική του στους χειρισμούς της κυβέρνησης, τους οποίους ανέπτυξε και στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή.

Σχολιάζει ότι «δυστυχώς, κυρίως λόγω αυτής της έλλειψης στρατηγικής, οι συνθήκες υπό τις οποίες επανεκκινούνται οι διερευνητικές είναι αρνητικές για τη χώρα μας». Ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει ότι «στηρίζουμε την επανεκκίνηση των διερευνητικών για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Η κυβέρνηση πρέπει να είναι κάθετη απέναντι σε οποιαδήποτε συζήτηση για δήθεν 'γκρίζες ζώνες' ή 'αποστρατιωτικοποιμένα νησιά' ή πιέσεις τρίτων για ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία μας». «Κυρίως», τονίζει, «πρέπει να είναι απολύτως σαφείς οι κόκκινες γραμμές μας και δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα - ως αξιωματική αντιπολίτευση - εικόνα, ποιες είναι αυτές».

Τέλος, αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ως τώρα κρατήσει μια «πολύ πιο υπεύθυνη στάση στα εθνικά θέματα απ' ό,τι η ΝΔ όταν ήταν αντιπολίτευση. Συνθήκες εθνικής συναίνεσης όμως θα υπάρξουν μόνο με επιστροφή σε μια σοβαρή εθνική στρατηγική για τον διεθνή, ευρωπαϊκό και περιφερειακό ρόλο της χώρας, με κόκκινες γραμμές, και σχεδιασμό για λύσεις βάσει του διεθνούς δικαίου».